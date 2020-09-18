新冠疫苗｜中國疫苗阿聯酋三期臨床試驗成功　巴西試驗不良反應低

新冠肺炎疫情在全球肆虐，阿聯酋衛生部門9月14日宣布，中國國藥集團研製的新冠滅活疫苗已在該國進行了成功的三期臨床試驗，已被批准在當地的醫務人員中投入「緊急使用」。 至於北京科興中維生物技術有限公司新冠疫苗在巴西的三期試驗，有負責人員表示，該試驗主要在醫療專業人員中進行試驗。他還稱，目前這種疫苗看來非常安全，有非常低的不良反應事件發生率。

圖輯｜三款國產新冠滅活疫苗亮相服貿會（點圖放大）：

據內媒報道，國藥集團研製的新冠滅活疫苗是全世界首款布成功進行三期臨床試驗的疫苗，但目前國藥集團和阿聯酋官方均未公布三期試驗的詳細報告。中國疾病預防控制中心的專家武桂珍9月15日表示，由於三期試驗進行得「非常順利」，中國最早可能在11月向普通民眾推出疫苗。

截至9月18日，全球新冠確診病例突破3000萬大關，死亡人數已逼近100萬人。全世界範圍內正進行最後三期臨床試驗的近10種候選疫苗中，中國的佔了四種。

圖輯｜中國3款新冠疫苗包裝顯示的資訊（點圖放大）：

在中國研發的疫苗中，有三款疫苗均為採用傳統技術的滅活疫苗，其中兩款來自中國生物技術股份有限公司，一款來自科興中維生物技術有限公司；另一款是軍科院專家陳薇團隊研發的人體腺病毒載體疫苗。

第三階段試驗被認為是疫苗研發成敗的關鍵。因為只有通過涉及大規模志願者的接種試驗，才能真正檢測出疫苗的安全性和有效性。由於中國疫情逐漸緩和，不存在進行三期疫苗的實驗條件（需要存在大規模和高感染率人群），上述多款疫苗都選擇遠赴海外進三期臨床試驗，實驗目的地包括巴西、印度尼西亞、阿聯酋、約旦、秘魯、摩洛哥、巴基斯坦等國。

在全球進入三期試驗的疫苗中，幾乎都選擇了巴西作為試驗地。目前巴西是僅次於美國和印度之後全球新冠疫情第三嚴重的國家，而聖保羅州是巴西疫情最嚴峻的地區。聖保羅州政府6月11日宣布，北京科興中維生物技術有限公司與巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）達成協議，將就該公司的新冠病毒滅活疫苗（CoronaVac）開展三期臨床研究。

巴西里約熱內盧一名市政人員在指揮交通。（AP）

7月21日，試驗在巴西五個州全面展開，約有9000名志願者參與。同時，科興公司也正在中國建立疫苗生產工廠，計劃在試驗成功後馬上將生產的疫苗投入使用。負責這項臨床試驗的布坦坦研究所臨床研究醫學主任里卡多．帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）博士近日接受內媒專訪時詳細解釋了疫苗三期測試的細節。

關於科興疫苗三期臨床試驗進展，帕拉西奧斯表示，目前他們主要在醫療專業人員中進行試驗。他指這種疫苗看來非常安全。通過和其他正在進行三期測試的疫苗比較，科興疫苗有非常低的不良反應事件發生率。他強調，如果未來要向不同的人群注射，比如老年人或有基礎疾病的人，安全性將是疫苗的關鍵。但目前為止沒有看到顯示科興疫苗有問題的信號。

巴西的新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重。里約熱內盧民眾在家製作布口罩。（AP）

至於在巴西的滅活疫苗最快什麼時候可能會投入緊急使用，帕拉西奧斯表示，巴西的醫療制度更接近歐洲和美國，正常走審批流程的話可能會花更長的時間。一種可能加快進程的方式是該疫苗在中國獲得了政府的審批。

帕拉西奧斯還說，其中國的合作夥伴已經做出了承諾，「他們已經在中國生產疫苗，一旦我們的試驗成功，就會將疫苗運來給我們，我們就可以申請緊急使用授權。因為我們有這麼多的病例。」

（澎湃新聞）