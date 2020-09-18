美駐華大使10月離任　外交部：希望他繼續為中美關係發揮積極作用

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）即將離任，並將於10月初返回美國。中國外交部發言人汪文斌周五（18日）表示，希望他今後繼續為中美關係的健康發展發揮積極作用。

美國駐華大使布蘭斯塔德將於10月離任。（VCG）

汪文斌在例行記者會上稱，9月14日美方正式向中方通報，布蘭斯塔德將於10月初離任。他表示，布蘭斯塔德在擔任美國艾奧瓦州州長和美國駐華大使期間，為促進中美兩國人民交往合作做了很多的工作，希望他今後繼續為中美關係的健康發展發揮積極作用。

布蘭斯塔德周五（17日）接受鳳凰衛視專訪，透露自己決定卸任主要是家庭和個人原因。回到美國後，他將以義工的身份協助、支持特朗普的總統競選，但不會正式加入競選團隊。他又認為自己任內的最大政績就是曾參與中美經貿磋商，並見證了第一階段貿易協議的簽署。

此外，布蘭斯塔德周五還主持了任內最後一場記者會，表示美國不尋求圍堵中國，並證實副手傅德恩（Rob Forden）出任駐中國臨時代辦。《環球時報》則引述專家稱，布蘭斯塔德卸任後，他之前推行的路線或將被改弦更張，繼任者可能是更符合美國鷹派風格的對華強硬人物。

（綜合報道）