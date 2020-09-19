深圳振華數據被指蒐全球政要資料　駐英大使館批別有用心勢力抹黑

有官方背景的深圳「振華數據」，早前被傳媒指在網上蒐集全球多國各領域知名人士的資料，並以此開發建立一個「海外核心信息數字庫」。據稱，超過240萬人被涉及。 對此，中國駐英國大使館發言人在周六（19日）發表回應，強調振華數據只是一間民營公司，與政府無關，其客戶都是研究機構和商業團體，不收集數據，只做數據整合，並且有關數據都是互聯網上公開的數據，與國外從事類似業務經營的公司沒有區別。

發言人並指，中國一貫是網絡安全的堅定維護者，中國的《網絡安全法》已有規定，網絡運營者展開經營和服務活動，必須遵守法律、行政法規，尊重社會公德，遵守商業道德，誠實守信，履行網絡安全保護義務。網絡運營者收集、使用個人訊息，應當遵循合法、正當、必要原則，不得竊取或者以其他非法方式獲取個人訊息。

發言人批評，某些別有用心的勢力炒作中國竊取操縱數據，目的是打壓遏制抹黑中國，「世人早已聽說了斯諾登揭露美國政府長期系統性監聽監控全球的醜聞，前不久愛爾蘭方面要求Facebook公司暫停向美國傳輸歐盟用戶數據，這才是值得大家警惕的」。

發言人稱，中國已經提出《全球數據安全倡議》，旨在維護全球數據和供應鏈安全，推動數字經濟發展。該倡議正在得到愈來愈多國家的積極回應。中國願與各方加強交流合作，達成並遵守反映各國意願、尊重各方利益的全球規則，切實堵住一切利用技術優勢危害別國安全的行為，共同維護全球數據安全。中國呼吁各方與中國一道作出切實努力，真正維護全球數據安全，構建和平、安全、開放、合作的網絡空間。

（綜合報道）