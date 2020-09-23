中國宣布放寬限制　下周一起外國人持工作私事及團聚簽證可入境

內地新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，國家移民管理局在周三（23日）宣布調整部分入境措施，自下周一（28日）起，持有有效中國工作類、私人事務類及團聚類居留許可的外國人可入境，亦無需重新申辦簽證。

據此前的《中華人民共和國外交部、國家移民管理局關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告》，中國在3月28日起，暫時停止外國人持有效來華簽證和居留許可入境，包括暫停外國人持APEC商務旅行卡入境，亦暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東盟旅游團入境廣西免簽等政策。至於持有外交、公務、禮遇、C字簽證入境則不受影響。

貴陽機場，入境旅客在流行病學調查區接受查驗。（中新社）

當時的公告表明，中國是為應對當前疫情，並在參考多國做法後「不得已採取的臨時性措施」，將會根據疫情形勢調整。

最新的公告則指，自下周一（28日），中國允許持有有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境，相關人員亦無需重新申辦簽證。另一方面，如果外國人持有的上述三類簽證於3月28日後過期，持有人在來華事由不變的情況下，可憑過期簽證有關文件，向中國駐外使領館申辦相應簽證入境。

（綜合報道）