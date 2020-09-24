【中澳關係】環時：中國禁止2名澳洲反華學者入境

兩名中國資深學者本月9日被澳洲情報安全組織（ASIO）註銷簽證，理由是「涉嫌對澳洲國家安全構成風險」。 中國官媒《環球時報》今日（24日）報道，依據《中華人民共和國出入境管理法》，澳洲「反華學者」漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alex Joske）已被禁止入境。

漢密爾頓被指炒作中國對澳洲「影響、滲透」問題。（clivehamilton.com）

《環球時報》報道稱，漢密爾頓是澳洲史都華大學大學公共倫理學學者。2017年以來曾多次發表書籍、報告，污蔑中國通過公開信息及黑客手段竊取情報，對包括澳洲、美國在內的西方國家進行所謂「影響、滲透」。

報道指，漢密爾頓今年出版了的書籍《隱藏之手——解密中國共產黨正如何重塑世界》，炒作中國對澳洲「影響、滲透」問題，鼓吹美國和西方應採取有效措施強力「回推」。

周安瀾則是澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員。《環球時報》指該研究所是澳洲反華輿論「旗手」，熱衷炮製反華議題。報道稱周安瀾2018年加入該機構以來，頻頻發文污蔑中國高校對外合作是為「軍事目的」，夥同澳記者炒作「中國間諜」王立強案。

報道還指，周安瀾2018年發布報告，稱中國在美、英、澳等國的數千名研究人員都是由軍方派遣，借交流合作之名「攫取西方最先進技術」；其去年另一份報告，發布所謂「中國涉國防院校索引」，污衊中國高校參與「軍民融合」戰略，趁與澳洲大學和科研機構合作，對澳「網絡攻擊」、「竊取尖端武器機密」。

周安瀾在Twitter上回應稱，近年來到訪中國風險太高，他早已不再持有或申請中國簽證。

Statement on @globaltimesnews report that I have been banned from entering China. I won't be doing interviews on this. pic.twitter.com/u1UTEgBqq7 — Alex Joske (@alexjoske) September 24, 2020

中澳關係緊張，在新冠肺炎疫情、香港以至貿易和間諜案等問題上爭議不斷。此前澳洲傳媒報道，澳洲聯邦警察和情報機構，共同調查兩名在當地的中國媒體高層人員及兩名中國學者。

其中受查的兩名學者是著名媒體評論員陳弘，以及研究澳洲的學者李建軍，二人被指涉嫌對澳洲國家安全構成風險，已被註銷澳洲簽證。至於被澳洲當局調查的兩名中國媒體高層人員，是中新社澳洲分社社長陶社蘭，及中國國際廣播電台悉尼分社社長李大勇。

中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔記者成蕾。（微博圖片）

另一方面，中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔記者成蕾遭到中國當局調查，她被指涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動。此外，澳洲傳媒機構最後的兩名駐華記者在被中國當局約談後，也已經離開中國。

（綜合報道）