【中印衝突】兩軍會談印方派出「新面孔」　中文流利引關注

中印邊境對峙持續，9月21日，雙方在莫爾多邊境會晤站舉行第六輪軍長級會談，並達成重要共識。此次中印會談中出現「新面孔」，因中文流利引起外界關注。

據《印度快報》9月23日報道，這位「新面孔」是印度外交部東亞司聯秘史耐恩（Naveen Srivastava）。史耐恩能說流利的普通話，長期在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）的會議上與中國外交官打交道。這是印度外交部官員首次參與這樣的軍方談判。

印度外交部資料顯示，史耐恩自1993年從事印度外交部工作，他曾任印度駐上海總領事。2015年，史耐恩被派任到柬埔寨，擔任印度駐柬埔寨大使。

當前，史耐恩還是參加中印邊境事務磋商和協調工作機制會議的印方主要代表，此類會議在推動中印邊境局勢降温、促進邊境地區和平上起到重要作用。

今年8月20日，史耐恩通過該機制與外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行視頻會議。會議上，雙方同意將落實兩國外長和邊界問題特別代表達成的共識，繼續保持軍事和外交渠道對話溝通，推動中印邊境局勢進一步緩和降温，妥善處理現地剩餘問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

至於史耐恩在本次中印第六輪軍長級會談中扮演怎樣的角色，相關細節仍未被披露。消息人士稱，此次會議中印雙方都同意不升級現有局勢，而這是雙方「建立信任」的關鍵，保持局勢穩定之後才能順利完成脱離接觸、局勢降級。

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9月22日，中國國防部通報了中印第六輪軍長級會談的結果，雙方同意認真落實兩國領導人達成的共識，停止向一線增加兵力並避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。

不過，美國地緣政治智庫「Stratfor」9月22日在一份報吿中稱，中國已經在中印邊境附近開始建造至少13處全新的軍事基地，包括3處空軍基地、5處永久防空陣地和5個直升機場。

印度方面，一組新建簡易營房的照片近日在網絡曝光。照片顯示，印軍營房中有電力供應和煤油取暖設施，還設有玻璃走廊。