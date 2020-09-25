新冠肺炎｜青島工人疑裝卸受污染進口海鮮染病　51份環境樣本陽性

國家衛健委通報最新疫情，內地在周四（24日）新增8宗確診病例，均為境外輸入病例，本土病例連續38天維持零新增。 不過，山東青島在周四發現有2宗無症狀感染者，均是同一間海運物流公司的裝卸工人，並且在同一天裝卸境外進口的冷凍海鮮。而據山東青島市衛健委的通報，涉及的1440份冷鏈產品及環境樣本中，有51個檢出呈陽性反應。

國家衛健委指，內地在周四新增確診病例8宗，均為境外輸入病例（上海4宗，廣東2宗，北京1宗，四川1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治癒出院病例9宗，解除醫學觀察的密切接觸者468人，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例166宗（其中重症病例3宗），現有疑似病例1宗。累計確診病例2773宗，累計治癒出院病例2607宗，無死亡病例。

青島港一間海運物流公司有兩名裝卸工人確診。（中新社）

截至9月24日，內地現有確診病例166宗（其中重症病例3宗），累計治癒出院病例80522宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85322宗，現有疑似病例1宗。累計追蹤到密切接觸者829302人，尚在醫學觀察的密切接觸者6911人。

無症狀感染者方面，內地共新增無症狀感染者18宗（境外輸入16宗）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察21宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者398宗（境外輸入396宗）。

另據青島市衛健委指，青島港大港公司在「應檢盡檢」人員定期例行檢測中，先後發現2名裝卸工人感染新型冠狀病毒，屬無症狀感染者。目前已排查到密切接觸者147人及密切接觸者的密切接觸者228人，均全部實行集中隔離，檢測結果全部為陰性。一般接觸者及社區排查人群4341人，結果亦全部為陰性。

通報提到，該2名裝卸工人均在9月19日夜班裝卸來自境外進口的冷凍海鮮。該批進口產品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本1440份，全部完成病毒病毒檢測，共檢出51份陽性樣本。

（綜合報道）