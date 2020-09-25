華為東莞松山湖基地在建大樓起火　消防指吸音棉燃燒暫無人員傷亡

華為東莞松山湖基地一幢在建大樓在周五（25日）下午突發大火，現場濃煙滾滾。截至下午4點50分，現場火勢已被撲滅。 東莞市委宣傳部回應指，起火的建築是華為的一個在建項目，正在裝修和建設之中，並未投入使用，與實驗室無關。

現場濃煙滾滾。（微博）

本次起火建築位於華為松山湖團泊窪實驗室所在的園區。據東莞消防救援支隊稱，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉，火災暫無人員傷亡，起火原因待通報。東莞市委宣傳部相關負責人表示，起火的建築是華為一個在建項目，正在裝修和建設之中，與實驗室並無關係。東莞松山湖高新區管委會發布情況通報稱，截至下午4點50分，現場火勢已被撲滅。目前，暫無收到人員傷亡消息。事故後續處置及調查工作還在進行當中。

對於此次火情，輿論強調，華為存放晶片庫存的倉庫需謹防各種事故。

大火現場疑似是「華為研發實驗室（一期）項目」，據東莞松山湖高新技術產業開區管理委員會官網顯示，其為市重大建設項目，位於松山湖台灣高科技園高雄路，總投資9.8868億元人民幣，佔地約219畝，總建築面積15萬平方米。實驗室主要從事終端產品、運營商解決方案等的研發，以及容納華為2012實驗室的部分業務。

（綜合報道）