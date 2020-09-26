新冠肺炎｜內地連續39天本土零新增　進口巴西俄羅斯產品檢測陽性

國家衛健委通報最新疫情，內地在周五（25日）新增15宗確診病例，均為境外輸入病例，本土病例連續39天維持零新增。 山東青島青島港早前有兩名裝卸工人確診為無症狀感染者，當局對全港全部職工進行病毒檢測，累計已檢測12492人，均為陰性。 另一方面，海關總署通報，從巴西及俄羅斯進口的部分急凍海鮮及水產品，在內包裝、外包裝及產品樣本檢測發現對新冠病毒呈陽性反應。

青島港全港超過2萬名職工逐一接受病毒檢測。（青島發布）

據國家衛健委通報，25日境外輸入病例分別為四川9宗、廣東3宗、天津1宗、福建1宗及陝西1宗。境外輸入現有確診病例167宗，其中重症病例3宗，並有疑似病例2宗。內地現在確診病例167宗，其中重症病例3宗，累計治癒出院病例80536宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85337宗。此外，內地在周五新增30宗無症狀感染者，均為境外輸入，尚在醫學觀察無症狀感染者有400宗（境外輸入398例）。

山東青島方面，當地在發現有兩名本土無症狀感染者後，已第一時間啟動應急預案，成立疫情防控應急指揮部和8個疫情防控督導組，從貨物處置、人員隔離、篩選排查等各方面迅速響應，防止疫情擴散。按照「應檢盡檢」工作安排，青島港在四大港區共設立7個採集點，對全港2萬多名職工進行檢測，並於周五完成一類、二類全體人員檢測，周六將完成其餘人員的檢測。

據了解，該兩名裝卸工人均屬於同一間海運物流公司，並且在同一天裝卸從境外進口的急凍海鮮。當局其後採集送檢涉及的1440份冷鏈產品及環境樣本，結果有51個檢出呈陽性反應。當局指，該批進口產品尚未流入市場，目前已全部封存。

從巴西及俄羅斯進口部分產品被發現對病毒檢測呈陽性反應。（資料圖片／中新社）

另一方面，海關總署通報，從巴西進口的一批急凍帶魚，一個內包裝樣本檢出對新冠病毒呈陽性反應，全國海關在周六起暫停接受涉事的水產品生產企業「MONTEIRO INDUSTRIAL DE PESCADOS LTDA」（註冊編號為SIF3218）的產品進口申報一星期。此外，山東省亦在一批從俄羅斯進口水產品的外包裝和產品樣本中，檢出對新冠病毒呈陽性反應，全國海關周六起暫停接受涉事的捕撈船「VLADIMIR STARZHINSKY LLC ROLIZ」（註冊編號為CH-05M）及運輸船「CRYSTAL AFRICA」（註冊編號為CH-56N）共兩艘漁船進口申報4星期。

（綜合報道）