前駐日大使程永華：「後安倍時代」日對華政策仍有兩面性和搖擺性

27日，中國前駐日大使程永華在一場研討會上談及「後安倍時代」中日關係。他表示，菅義偉內閣在對華政策上將總體延續安倍政權基調，但日本對華政策仍將有一定的兩面性和搖擺性。 他又表示，中日雙方應以日本新政權上台為契機，進一步排除干擾，保持定力，共同推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。

9月27日，中華日本學會2020年年會暨「從平成到令和：日本的發展歷程與未來展望」學術研討會在北京召開。程永華在開幕式上作題為「從安倍到『後安倍』：中日關係回顧與展望」的主旨演講，他回顧了在外交一線親身經歷中日關係「波瀾起伏、迂回曲折、爬坡過坎、重回正軌」的重要階段。

程永華對安倍前政權及菅義偉現政權進行了評價與展望。在他看來，菅義偉內閣在對華政策上將總體延續安倍政權基調；同時，「後安倍時代」日本對華政策仍將有一定的兩面性和搖擺性。

程永華說，我們應積極謀劃引領「後安倍時代」的中日關係。他說，中日是搬不走的鄰居，中日關係的重要性不因一時一事而改變。發展長期穩定，友好合作的中日關係，符合兩國和兩國人民根本利益，中日雙方應以日本新政權上台為契機，進一步排除干擾，保持定力，共同推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。

程永華就兩國關係發展提出了四點建議，即：積極引領，積累政治互信；深入開展各領域的務實合作；持續大力開展人文交流；彰顯地區和國際擔當。

程永華離任前會見了日本天皇德仁夫婦，為德仁即位後會見的第一位外國人。（資料圖片）

中國社科院日本研究所所長、中華日本學會常務副會長楊伯江表示：「兩國關係如逆水行舟，不進則退，我們不能在政策和戰略上任其陷入漂流狀態。」楊伯江說，在處理傳統大國和新興力量矛盾層面，日本著重以經濟和區域合作方式予以應對，區別於歐美提出的文化衝突論、進攻性現實主義等，值得我們借鑒。我們應將日本問題研究放到對外關係整體中進行研究、設計和思考。

程永華1973年作為新中國成立後暨中華人民共和國和日本建交後的首批留日學生赴日留學，曾先後在和光大學和創價大學讀書。他此後加入外交部，2010年出任駐日本國特命全權大使，直到2019年5月19日卸任回國，是任職最長時間的中國駐日本大使。他離任前會見了日本天皇德仁夫婦，為德仁即位後會見的第一位外國人。