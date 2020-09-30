50名青年科學家獲騰訊「科學探索獎」　3港學者入選各得300萬獎金

9月25日，由騰訊發起的「科學探索獎」揭曉第二屆獲獎名單，50位青年科學家將在未來5年內，分別獲得騰訊基金會總計300萬元人民幣獎金，並可自由支配獎金的使用。 今年是「科學探索獎」首度接受港澳青年科學家報名，共有3位港澳科學家獲獎，分別是在數學物理學領域獲獎的中大學者何旭華、在能源環保領域獲獎的科大學者顏河、在先進製造領域獲獎的城大學者王鑽開。

據新華社報道，「科學探索獎」管理委員會介紹，2020年「科學探索獎」總共收到1200多位青年科學家的申報材料，經過初篩、初審、覆審、終審4輪評審，產生最終獲獎名單，申報人與獲獎人比例約為25比1。本次獲獎的50位科學家中，48人擁有教授或同級職稱，38人有海外一流高校、研究機構學習或工作的經歷。

香港城市大學工學院副院長（國際化與企業協作）、機械工程學系和材料科學及工程學系教授王鑽開，得獎研究項目題為「普適的高效水能收集技術：機理與應用研究」，主要探究體積效應結構與超潤滑表面相融合的高效能量收集的基本原理，針對目前水力發電的技術難題，提出結合超潤滑表面和體積效應結構的新機理與新技術。

香港科技大學化學系教授及能源研究所副所長顏河則是能源環保領域的得主，他致力於研發有機太陽能電池，透過優化製造材料，以無毒物料造太陽能電池，在環保、省錢的同時提高輸出率。

香港中文大學數學系及數學科學研究所卓敏數學講座教授何旭華，則在數學物理學領域獲獎，以表彰他在數學物理學方面的科學探索精神及創新成果。

（綜合報道）