胡春華：農村宅基地制度改革決不能急躁冒進　嚴格控制村莊撤並

據新華社消息，深化農村宅基地制度改革試點電視電話會議9月29日在京召開，國務院副總理、中央農村工作領導小組組長胡春華出席會議並講話。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，保持足夠的歷史耐心，周密謀劃、有序實施，穩慎做好深化農村宅基地制度改革試點各項工作。

胡春華指出，農村宅基地制度改革事關億萬農民切身利益和社會穩定大局，影響因素錯綜復雜，需要進行長期探索才能建立起新的制度框架，決不能急躁冒進、急於求成。要扎實做好基礎工作，全面摸清宅基地底數，做好房地一體的宅基地確權登記頒證，分類規範解決宅基地違規違法問題，提升宅基地管理水平，為穩慎推進改革奠定堅實基礎。要堅決守住土地公有制性質不改變、耕地紅線不突破、農民利益不受損三條底線，嚴格控制村莊撤並，充分保障農民群眾合法權益。

胡春華強調，地方各級黨委和政府要將深化農村宅基地制度改革試點擺到重要位置，切實加強領導，精心組織試點，強化指導把關和風險防控，因地制宜開展探索，及時研究解決遇到的矛盾和問題，確保各項工作穩妥進行。中央農辦、農業農村部等部門要切實加強監督指導，做好統籌協調，建立健全共同推進試點的工作機制。

山東早前推進「合村併居」工作，合併原有村莊，建立新型農村社區，讓農民集中住進樓房。不過，媒體發現，在「合村併居」推行過程中，許多地方政府強行拆毀農民房屋，卻未準備好新安置房屋，或未給予村民足夠補償，部分村民更只能住在臨時搭建的房屋甚至窩棚裡；而已經建好的安置房屋，部分也被指存在距離田地較遠、不利農民耕作等問題。

此事引起全國輿論關注，山東方面此後表示「搬不搬、建不建，群眾說了算」。山東省委書記劉家義指，要把好事辦好，決不能把民心工程搞成「民怨工程」。