【特朗普確診】美參議員稱中國要負責　CNN：最糟糕的表態

10月2日，美國佐治亞州共和黨參議員凱利．洛夫勒（Kelly Loeffler）在Twitter上聲稱：「中國把病毒傳給了總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），我們必須讓他們承擔責任。」

Remember: China gave this virus to our President @realDonaldTrump and First Lady @FLOTUS.



WE MUST HOLD THEM ACCOUNTABLE. — Kelly Loeffler (@KLoeffler) October 2, 2020

針對洛夫勒的言論，美國有線電視新聞網（CNN）隨即發文稱，這是「最糟糕的表態」。文章表示，洛夫勒的意圖非常明顯，她想要呼應特朗普長期以來「甩鍋」中國的言論，試圖把特朗普確診一事變成一個政治問題，從而向某些潛在的選民證明她的強硬反華立場。

文章同時指出，她還借這段話拋出了「中國感染特朗普」的陰謀論，而這顯然能獲得某些特朗普鐵桿支持者的贊同。

洛夫勒於2019年被佐治亞州州長臨時任命為參議員，接替2019年底卸任的參議員艾薩克森（Johnny Isakson）。今年她將參與參議員競選，與眾議員共和黨議員道格．柯林斯（Doug Collins）爭奪席位。但由於她過去一年裏的工作表現廣受爭議，因此競選形勢極為嚴峻。

文章稱，洛夫勒採取的競選策略是「比特朗普更特朗普」，她公開反對美國球員支持黑人人權運動的做法，攻擊媒體，稱美媒在「找她的麻煩」。洛夫勒還標榜自己的「保守」傾向，在拍攝廣吿時自稱「比匈奴王阿提拉還要保守」。

文章還指出，洛夫勒的發言是非常不負責任的：「在完全沒有證據的情況下，任何一個美國人都不應該說出『中國讓特朗普夫婦得病』這種話來，更不用說她還是一個現任的美國參議員。但洛夫勒還是這麼做了，因為她覺得這是個不錯的政治把戲，這讓人啞口無言。」