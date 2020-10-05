比利時學者指學術自由遭北京施壓　中使館斥「不擇手段抹黑中國」

10月3日比利時法語《晚報》刊登布魯塞爾自由大學東亞研究中心學者方文莎（Vanessa Frangville）的文章《比利時學術自由受到北京長臂施壓》（Liberté académique sous pression en Belgique: le long bras de Pékin），指中國政府干涉比利時及其他歐洲國家學術自由。 對此，中國駐比利時大使館表示，文章指控是毫無事實根據，純屬無稽之談；發言人又稱戴著有色眼鏡看中國，不擇手段地抹黑中國，不是在做學術研究。

方文莎在文章中指，中國政府幹涉學術自由，干涉出版自由，對學者以及大學生施加壓力，並表示自己所在的學校曾被中國大使館要求撤銷一些他們所不喜歡的文章。文章還說，中國使館不惜用重金收買在歐洲的大學生，要求參與由他們組織的遊行，要求他們向使館彙報有關他們的藏族、維族、以及香港的同學的行蹤。

比利時學者學者方文莎（Vanessa Frangville）。

對此，中國駐比利時大使館發言人表示，注意到了相關文章。發言人表示，文中誣稱中國使館和學生聯合會干涉比學術自由，阻撓涉華學術活動，對學者進行威脅利誘，這種聳人聽聞的言論毫無事實根據，純屬無稽之談。發言人又稱，該作者是研究中國的學者，如果作者本人同中方有過交往，原本是正常的事，「而其卻臆想成為中方對其進行變相引誘和威脅，這難道是正常思維嗎?」

發言人說，了解中國的學者都清楚，中國發展到今天，是歷史的必然，是人民的選擇，戴著有色眼鏡看中國，不擇手段地抹黑中國，這不是在做學術研究。

發言人稱，一段時間以來，總有一些別有用心的人把污名化中國當作「政治正確」，把無端指責中國當作時髦，他們的謊言一次次在事實面前被戳穿，只能靠不斷編造新的謊言來支撐騙局。

文章最後強調，中國是國際社會的重要成員，各方都對中國感興趣，希望進一步了解中國，了解認識中國的重要前提是要保持客觀公正的心態，理解和尊重中國人民自己作出的選擇，當中國被真正讀懂，世界將會變得更加美好。

（中國駐比利時大使館）