美駐港澳總領館：反對中國限制美外交人員活動

中國外交部9月11日宣布限制對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動，高級外交官也不例外。 美國駐香港和澳門總領事館10月6日發表聲明指，反對中方施加新限制，並指此舉對各方有害。

聲明表示，由於中國對美國外交官實施不合理限制措施，而且長期以來拒絕進一步實現雙方的對等，美國國務院不得不對在美國工作的中國外交官提出新的要求，要求中國駐美國大使等人員必須獲得美國國務院批准，才能訪問美國大學校園並與當地政府官員會面。

近來，中美在貿易、技術安全、人權等多個領域上發生爭執。（Reuters）

聲明還批評，中國無視對香港人民的承諾，對個人自由和外交規範，反映北京沒有履行「一國兩制」的承諾。聲明說，多年來，公開演講和思想自由交流使香港受益匪淺，北京限制對話的措施對各方都有害。

此外，聲明中還確認，根據中國外交部的文件，限制措施僅限於美國在香港的外交人員，並不影響其他美國外交人員。

據悉，美國國務院9月初宣布新規，要求中國駐當地的高級使館人員到訪大學或與地方官員見面前，必須取得美方許可。在使領館之外的場所組織超過50人的活動，也需提前獲得美方同意。

對於美方的舉動，中國外交部發言人華春瑩9月3日在例行記者會上說，中方一貫依法依規為美國駐華使領館人員在華進行正常活動提供便利。她稱，反觀美方，美國2019年10月、2020年6月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次又進一步要求報批，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來。這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及《中美領事條約》，於法無據、於理不合、於情不通。

此後，中國外交部9月11日宣布限制對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動，高級外交官也不例外。中方的聲明中多次提到，此舉是為了「敦促美方糾正錯誤」。