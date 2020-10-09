美駐聯合國大使批中國打壓公民　中方：停止傳播謊言和政治病毒

當地時間10月7日，中國常駐聯合國副代表戴兵在聯合國大會第三委員會行使答辯權，駁斥美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）當天在發言中就新冠肺炎（COVID-19）疫情、新疆、香港的人權問題對中方的指摘。

美國駐聯合國大使克拉夫特（中）就新冠肺炎等議題指責中國。（Getty）

根據美國駐聯合國代表團官方網站10月7日消息，克拉夫特指摘中國政府利用疫情打壓公民和公民社會，稱會記住像李文亮這樣發出示警的醫生。她又提到新疆100萬人被關在「集中營」、中共對當地少數民族「強制絕育」，以及香港自治和自由遭侵蝕等。

戴兵指出，在疫情問題上抹黑中國，既是錯誤和徒勞的，更是不負責任的。他說，中國工程院院士鍾南山及最早向外預警、後染疫逝世的醫生李文亮，都是「優秀的共產黨員」，希望美方尊重美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）這樣的醫學專家，善待「羅斯福號」航母前艦長克羅澤（Brett Crozier）這樣的「吹哨人」。

戴兵表示，中國的患者都能得到全力救治，而美國病亡人數已超21萬，美方應給美國人民一個交代。

中國常駐聯合國副代表戴兵。（資料圖片）

針對新疆問題，戴兵反駁「強制絕育」的說法稱，2010年至2018年新疆維族人口從1,017萬增至1,271萬，增長25%，增幅是漢族的10倍多。他強調，沒有人看到過新疆有關押100萬維吾爾族人的「集中營」。

至於香港問題，戴兵說，「港版國安法」實施後80%的當地居民認為香港更安全了，「誰希望香港穩定繁榮，誰蓄謀把香港搞亂，世人看得一清二楚」。

戴兵強調，中國人民對中國人權狀況最有發言權，中國民眾對中國政府的支持率在90%以上，「任何力量想阻止中國發展進步都是白日做夢」，奉勸美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正視中國人民人權發展歷史性進步，停止傳播謊言和政治病毒。

此前一天，在10月6日，德國代表39個國家在聯合國大會第三委員會一般性辯論中發表聯合聲明，也對香港、新疆等問題對中國進行指責。對於這一聯合聲明，中國常駐聯合國代表張軍反駁稱，美國、德國、英國等執意挑起對抗，濫用聯合國平台，將人權問題政治化，惡意抹黑中國，干涉中國內政，中方表示堅決反對和完全拒絕。

據新華社報道，在當天的一般性辯論上，巴基斯坦代表55國做共同發言，堅決反對借香港事務干涉中國內政。發言強調，香港特別行政區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，外界不應干涉。

古巴則代表45個國家做共同發言，堅定支持中國在新疆採取的反恐和去極端化舉措，反對將人權問題政治化，反對雙重標準。張軍說會場內形成了支持中國的強大聲勢，「再次挫敗了美國等少數國家抹黑中國人權狀況的圖謀。」