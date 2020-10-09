日本音樂家海野雅威在紐約被毆重傷　疑被當成中國人

據日媒《共同社》報道，以美國為據點開展活動的日本爵士鋼琴家海野雅威（Tadataka Unno，40歲）在紐約市地鐵站內遭年輕人團夥毆打，導致右肩和手臂骨折等重傷。尚不清楚何時能恢復演奏。 遇襲的消息傳出後，海野雅威的樂迷和支持他的音樂人在籌款網站「GoFundMe」為他發起募捐。

海野雅威的遇襲與種族主義有關，當時他可能是被施暴者誤當成中國人。日媒「soranews24」引述海野雅威稱，當天他獨自一人回家，在紐約曼哈頓的一處地鐵站內遭到8名年輕男女的糾纏和毆打，導致右肩和手臂骨折。海野還表示他當時聽到襲擊者用種族主義的言語攻擊他，對方提到「Chinese」（中國人）一詞。

共同社報道稱，海野雅威的財物沒有被搶，他後來送醫接受治療。海野稱「當時以為要死了」。報道還提到，由於新冠病毒疫情擴大帶來的社會不安和經濟低迷，紐約治安狀況正在惡化。

在海野雅威遇襲的消息傳出後，他的樂迷和支持他的音樂人在籌款網站「GoFundMe」為他發起募捐。這一籌款活動已經籌集到近9萬美元。目前海野雅威無法離開他的住所，因為這次襲擊除了令他遭受重傷，也令他的精神受到重創。

海野雅威被認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。（gofundme網站）

經常在美國演出的海野雅威現年40歲，其被認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一，目前尚不清楚他何時能恢復演奏。他在2008年赴美，在已故著名小號手羅伊．哈格羅夫（Roy Hargrove ）等的樂隊中有活躍表現。