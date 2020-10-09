蓬佩奧批中國脅迫他國　外交部斥美國才是「順我者昌，逆我者亡」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在東京與日本、印度和澳洲外長舉行「四方安全對話」（QUAD）時，提倡聯合陣線對抗日益獨斷的中國，呼籲盟國團結對抗中國的「剝削、賄賂與脅迫」。 對此，中國外交部發言人華春瑩表示，所謂「受到脅迫」，國際社會第一反應應該是美國。

日本東京10月6日舉行四方安全對話（Quad）。（VCG）

華春瑩指出，一段時間以來，美方的一些政客滿世界跑，威脅各國，包括其盟友在各種問題上必須要按照美國的旨意行事，公然炒作意識形態對立，試圖把其他國家也綁上「反共反華」的戰車，甚至公然以斷絕合作援助、制裁相威脅，在世界上大搞「順我者昌，逆我者亡」，對此各國感受都很深。

她說，各個國家無論大小都是平等的，強權和霸凌是沒有出路的，針對美國的一些施壓的言論、強迫其他國家選邊站隊的言論，相關國家都紛紛表示將以主權國家的身份獨立的作出決定。這些都表明，搞脅迫的不是中國，搞對抗的不是中國，搞撒謊外交、挑撥離間的不是中國。

華春瑩強調，中美之間的這種分歧或者矛盾，絕對不是什麼權力之爭，或者地位之爭，也不是社會制度之爭，而是維護正義還是散布惡意，堅持多邊主義還是單邊主義，倡導合作共贏還是搞零和博弈的問題。她相信，會有愈來愈多的國家堅持原則和正義，獨立自主地做出最符合他們國家和人民的選擇。

（綜合報道）