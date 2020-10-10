【懶人包】一文睇清如何使用Tuber　隱私政策用戶協議有咩要留意

有消息稱中國的「防火長城」出現鬆綁，上海豐炫信息技術有限公司推出的「Tuber」瀏覽器，宣稱能夠不用「翻牆」就可瀏覽境外包括Google、Youtube、Twitter、Facebook等網站。

以下是安裝使用Tuber的懶人包，不過要留意的是，目前Tuber僅限於Android系統，並且只有中國應用商店可下載使用，使用前亦需要透過手機號碼註冊賬號。

第一步，打開手機的應用商店，搜索「Tuber瀏覽器」。

第二步，下載安裝「Tuber瀏覽器」。打開程式後，就會見到「放眼世界 多元成長」的字樣。

第三步，在「Tuber瀏覽器」內，可以見到「搜索YouTube」搜索欄，以及「推薦」、「美好生活」、「奇趣探索」、「潮流娛樂」、「科技新聞」等不同的頻道。

第四步，點擊右上角的頭像，就會進入寫有「登錄暢享YouTube」字眼的註冊界面。用戶需要使用手機號碼進行註冊，並要使用透過註冊手機號碼獲得的驗證碼。

第五步，用戶需要同意「隱私政策」及「用戶協議」。

要留意的是，「隱私政策」及「用戶協議」列明，主動瀏覽傳播違反「七條底線」和「九不准」的內容，將會被無條件封停賬號，違法行為及訪問記錄亦交予有關部門備查。此外，Tuber會收集使用用戶的個人資料，並且「與國家安全、國防安全有關的」及「與公共安全、公共衛生、重大公共利益有關的」的個人資料，收集使用不需經過用戶授權同意。

完成註冊後，即可通過「搜索YouTube」搜索想要感興趣的內容。

此外，用戶亦可點擊底部最右側「瀏覽器」以瀏覽境外網站。

2020年10月10日，中國低調上線Tuber瀏覽器。（多維新聞）

「瀏覽器」界面本身有預設多個境外網站供用戶參加，包括有Google、Youtube、Twitter、Facebook、Netflix、Instagram、IMDb、Wikipedia等。

Tuber內的google網站，與一般網頁版無異。

不過，就目前所見，即使透過Tuber瀏覽Wikipedia，用戶仍無法看到完整資訊，大多數中國負面的資訊會被屏蔽。