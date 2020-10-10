中美聯大激烈交鋒　耿爽轟美在十大領域「倒行逆施」

中美關係持續緊張，當地時間10月9日，第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會舉行一般性辯論。耿爽回擊美國代表發言時稱，「今天我答辯要說的只有一個意思，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅。」

中美博弈愈演愈烈，耿爽指美國是全球環境的最大威脅，並列舉出十大理由。（中國常駐聯合國代表團網站）

他就此列出十條理由，分別是：一、美國痴迷窮兵黷武；二、重拾冷戰思維；三、奉行單邊主義；四、謀求自我鬆綁；五、大搞政治操弄；六、打破戰略平衡；七、阻擋生物軍控；八、遲滯化武銷毀；九、推動星球大戰；十、構建黑客帝國。他認為，這是美國在國際安全和裁軍領域倒行逆施的一個概括，國際社會對此看得清清楚楚。

其中，耿爽還指出，美國不斷升級核武庫，降低核武器使用門檻，利用所謂「三邊談判」藉口逃避自身核裁軍特殊責任，近期甚至討論重啟核試驗問題。他又稱，美國在核不擴散問題上奉行雙重標準，濫施單邊制裁，借伊核、朝核等熱點問題整治異已，推行地緣政治議程。

在中美角力白熱化、國際環境複雜多變的當前形勢下，聯合國大會上演新一輪激烈交鋒。10月6日，美、英、德聯合36個國家發表聯合聲明，針對香港、新疆等問題對中國進行指責。

對此，中國常駐聯合國代表張軍反駁稱，美國、德國、英國等執意挑起對抗，濫用聯合國平台，將人權問題政治化，惡意抹黑中國，干涉中國內政，中方表示堅決反對和完全拒絕。

此外，針對美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）10月7日對中國的指責，中國常駐聯合國副代表戴兵逐一回擊表示：在疫情問題上抹黑中國，既是錯誤和徒勞的，更是不負責任的；沒有人看到過新疆有關押100萬維吾爾族人的「集中營」；中國民眾對中國人權狀況最有發言權，中國民眾對中國政府的支持率在90%以上，「任何力量想阻止中國發展進步都是白日做夢」，奉勸美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止傳播謊言和政治病毒。