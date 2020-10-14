【深圳特區40年．直播】習近平：促進內地和港澳融合發展相互促進

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會於今日（14日）上午在深圳舉行，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會，並發表重要講話。

會議於10時30分正式開始，習近平一行人步入會場並在台上就坐。深圳市委書記王偉中發表開場講話。及後，深圳本地企業家上台發言分享創業歷程。

習近平隨後發表講話，他表示，今天，我們在這裏隆重集會，慶祝深圳等經濟特區建立40週年，總結經濟特區建設經驗，在更高起點上推進改革開放，動員全黨全國全社會為乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍而團結奮進。

他指出，深圳是「改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市」，是中國特色社會主義在一張白紙上的精彩演繹。深圳特區成立40年來，在建設中國特色社會主義偉大進程中，譜寫了偉大篇章，為改革開放作出重大貢獻。

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他續指，40年來，深圳奮力解放和發展社會生產力，大力推進科技創新，地區生產總值（GDP）從1980年的2.7億元，增至2019年的2.7萬億元，年均增長20.7%，經濟總量位居亞洲城市第5位，實現了從一座落後的邊陲小鎮，到具有影響力的國際化大都市的歷史性跨越。

他強調，深圳等經濟特區的成功實踐充分證明，黨中央關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正確的。經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。

深圳等經濟特區40年改革開放實踐，創造了偉大奇蹟，積累了寶貴經驗，深化了我們對中國特色社會主義經濟特區建設規律的認識。一是必須堅持黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。

香港特區行政長官林鄭月娥（右）出席大會。（01直播截圖）

六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。九是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

以上10條，是經濟特區40年改革開放、創新發展積累的寶貴經驗，對新時代經濟特區建設具有重要指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。