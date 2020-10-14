傳播詆譭污衊領導人文章　浙江象山縣前政協副主席葉富興被雙開

浙江省紀委日前發布消息指，寧波象山縣前政協副主席葉富興涉嫌嚴重違紀違法被紀律審查、監察調查後，經寧波市紀委常委會會議研究並報寧波市委批准，決定給予開除黨籍處分，並由寧波市監委給予其開除公職處分。 同時，葉富興被收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題則移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。 通報提到，葉富興的其中一項罪名是「傳播詆譭、污衊黨和國家領導人的文章」。

浙江省紀委在通報指，經查，葉富興嚴重違反政治紀律和政治規矩，傳播詆譭、污衊黨和國家領導人的文章、與他人串供對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金；違反組織紀律，對個人有關事項隱瞞不報；違反廉潔紀律，違規擁有非上市公司股份、違規從事營利活動；涉嫌受賄犯罪。

通報批評，葉富興身為黨員領導幹部和國家公職人員，黨性原則背離，理想信念滑坡，紀法防線失守，利用職務便利謀取個人私利，嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，數額巨大，且在十八大後不收斂、不收手，其行為性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開簡歷顯示，現年57歲的葉富興是象山縣第十屆政協委員。自1984年至今，葉富興一直在象山縣任職，從一名中學教師做起，並於2013年至2017年間擔任象山縣副縣長一職。及至2017年至2020年，葉富興擔任象山縣政協黨組成員、副主席。

（綜合報道）