成都大學黨委書記疑失聯　早前發文稱一年多工作「頭破血流」

10月15日，疑似成都大學黨委書記毛洪濤發朋友圈留下了一段文字，稱自己在工作中受到了壓力，此後失聯。 成都大學黨委宣傳部證實，毛洪濤確實已經失聯，表示學校正在調查處理。成都大學屬地的十陵派出所則證實，已經接獲校方報警。

網傳朋友圈截圖上的內容提及，「一年多的成都大學工作，已是頭破血流」 ，「終於確認了，一直堅持原則，在一個完全不講道理的單位，真行不通，因為他們利益勾連更堅定頑固……」

毛洪濤還在信中指成都大學校長王清遠「披著學者的外衣，滿心名利追逐，在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求」。

10月4日，成都大學官網一則新聞顯示，毛洪濤出席了「院長第一課」活動，這是其失聯前最後一次公開露面。

10月4日，毛洪濤失聯前最後一次露面。（成都大學官網）

資料顯示，毛洪濤，1970年11月生，河南武陟人，1996年7月參加工作，西南財經大學會計學專業畢業，博士研究生學歷，教授，博士生導師。

毛洪濤歷任西南財經大學發展規劃處副處長，西南財經大學教務處處長，西南財經大學研究生院常務副院長，四川旅遊學院黨委常委、副院長，眉山市政府黨組成員，眉山市政府副市長、黨組成員，眉山市委常委、宣傳部長，2019年2月起任成都大學黨委書記，主持學校黨委全面工作。