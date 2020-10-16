解放軍運-20駕駛艙細節曝光　內媒：部分技術領先美軍機

作為中國目前最大型的軍用運輸機，運-20的動向備受外界關注。近日，運-20的駕駛艙照片首次在網絡曝光，內地媒體指，其先進技術堪比美國C-17運輸機。

據西安兵工科技雜誌社旗下微信公號「兵工科技」10月16日報道，網上曝光運-20的駕駛艙照片，看上去非常先進，不僅可以與波音787、A350這些最先進客機的駕駛艙相媲美，而且還配備了衍射式平視顯示器。

報道稱，運-20配備了新一代玻璃化座艙，基於光纖的高速數據總線的中國國產綜合航電系統，將前端傳感器獲取的信息，迅速傳遞給綜合處理系統，進而實現了飛行控制、數據處理、通信導航、發動機數據的一體化處理。

較之空軍裝備的多為傳統指針式儀表，運-20的多功能彩屏顯示器，參數清晰明瞭、信息查詢靈活，系統採用鍵盤加觸摸方式，可以很方便地進行人機對話。

運-20還採用了基於全雙工交換式以太網技術的綜合航空電子系統，它採用綜合處理系統替代原來的飛機上面各專業計算機，系統實現了模塊化結構，可以根據需要增加或者擴展功能。

另外，傳統的數據總線例如1553B總線已經不能適應要求，所以運-20應該採用了基於光纖的高速數據總線，它能夠把前端傳感器獲取的信息迅速傳遞給綜合處理系統，提高飛機航空電子系統綜合能力和處理能力。

運-20玻璃化座艙的另一個亮點是安裝了平視顯示器（HUD），HUD是利用光學反射的原理，將重要的飛行相關資訊投射在一片玻璃上面。

報道指出，運-20使用的平顯是目前該領域最高水平的衍射平顯，也叫廣角全息平顯，像汽車上的遮陽板一樣安裝在飛行員的抬頭位置，不用時摺疊上去，使用時自動放下，像鏡子一樣放在飛行員面前。這一點比C-17好很多，其使用的反射式平視顯示器結構複雜，對震動敏感，體積也大，所以無法設計成摺疊式，只能固定在儀表台上。

除了衍射平顯，運-20還配備了視景增強系統和國產新一代高速數據鏈，可以接收來自預警機、自動化指揮系統信息，增強機組人員戰場態勢感知能力，提高運輸機執行任務的能力。

近期，解放軍運-20信息頻繁被中國官方公開。（微信@兵工科技）

從整體上來看，運-20的航空電子系統已經達到當今最先進的水平。運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7,800公里。

目前，中國空軍兩大戰區——西部戰區和中部戰區的空軍部隊裝備有運-20，儘管實際數目不詳，但據公開信息統計，該機服役數量已超20架。