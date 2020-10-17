【新冠肺炎】內地增13宗確診均為境外輸入　青島5天完成全民檢測

新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，內地周五（16日）新增13宗確診病例，均為境外輸入病例，其中上海5宗，天津4宗，廣東2宗，四川1宗，陝西1宗。當日無新增死亡病例；新增1宗疑似病例，為境外輸入上海的病例。 此外，當日新增治癒出院病例7宗，解除醫學觀察的密切接觸者980人，重症病例較前一日增加1宗；新增無症狀感染者11宗，境外輸入佔10宗。尚在醫學觀察無症狀感染者374宗。

根據通報，內地境外輸入現有246宗確診病例，現有5宗疑似病例。累計確診病例3097宗，累計治癒出院病例2851宗，無死亡病例。

本土病例方面，內地現有確診病例259宗，累計治癒出院病例80766宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85659宗，現有疑似病例5宗。累計追蹤到密切接觸者844662人，尚在醫學觀察的密切接觸者8040人。

周五晚間，青島官方發布數據顯示，截至當日18時，青島完成全部10,899,145個核酸樣本檢測，提前6小時完成全民檢測，實現5天內對全市檢測的任務，沒有發現確診個案。截至周四，青島確診13宗新冠肺炎本土病例，多數患者與青島市胸科醫院有關。

（綜合報道）