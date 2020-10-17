國家能源局「塌方式」腐敗　繼局長副局長後　再有一名副局長被查

繼局長努爾．白克力、副局長王曉林後，國家能源局再有高層被查。 中紀委國家監委在周六（17日）通報，國家能源局另一名副局長劉寶華，因涉嫌嚴重違紀違法要接受紀律審查和監察調查。

資料顯示，劉寶華出生於1963年8月，河北寧晉人，曾在水利電力部、能源部、電力部等單位工作。劉寶華於1998年7月起進入電力系統，相繼在國家經貿委電力司、國家電監會市場監管部工作。2013年6月，劉寶華加入國家能源局，先後歷任市場監管司司長（正司局長級）、核電司司長等職，並於2017年8月起任副局長。

國家能源局前局長努爾．白克力已經落馬。（視覺中國）

劉寶華最後一次出現在公眾視野中，是今年9月28日。在一個政策吹風會上，劉寶華介紹有關電力行業優化營商環境的情況，並回答記者提問。

值得注意的是，劉寶華的前任，國家能源局核電司原司長郝衛平，此前因受賄1,240萬元人民幣，於2016年10月在北京一中院獲刑12年半。此外，劉寶華的上級，國家能源局前局長努爾．白克力，亦於2018年9月21日落馬。

2019年12月，努爾．白克力因犯受賄罪被判處無期徒刑。就在前一天，前副局長王曉林被提公訴。王曉林是在2018年4月被開除黨籍、公職，並於2018年7月被河北檢察院以涉嫌受賄罪批准逮捕。

（綜合報道）