英軍情五處新處長稱中國是威脅　中使館：英方應摒棄「冷戰思維」

英國軍情五處（MI5）新處長肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）10月14日表示，中國與俄羅斯等對英國的威脅正變得「愈來愈嚴重且複雜」。 對此，中國大使館表示，中國沒有對任何國家構成威脅，希望英方摒棄「冷戰思維」，避免進一步損害中英關系。

據BBC報導，今年4月履新的肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）14日發表了其就職以來的首次公開講話。期間他表示，英國正面臨「各種嚴重的」國家安全威脅，其中既包括中國與俄羅斯等國家的敵對行為，也包括迅速增長的右翼恐怖主義。

麥卡勒姆稱，中國、俄羅斯與伊朗等方面的間諜與干擾行動均在變得越來越嚴重，且越來越複雜。他稱，這將是21世紀20年代「軍情五處及英國政府面臨的最艱巨的挑戰之一」。

今年4月履新的肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）14日發表了其就職以來的首次公開講話。（BBC）

麥卡勒姆：「俄羅斯帶來壞天氣，但中國改變氣候」

麥卡勒姆說：「如果要問哪個國家的情報機構會在2020年10月給英國帶來最多煩惱，答案是俄羅斯，如果要問哪個國家會在未來十年期間塑造我們的世界，給英國帶來巨大機遇和巨大挑戰，答案是中國。」他表示：「你可以把俄羅斯情報機構設想成帶來惡劣天氣爆發的一方，而中國則是在改變氣候。」

對麥卡勒姆的講話，中國駐英大使館表示，注意到其將中國稱作英國家安全挑戰，對中國發展進行錯誤解讀，中方對此表示關切和反對。

中使館：中方將英國視作伙伴

大使館方面稱，中國始終堅持走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路，是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國的發展給世界帶來了機遇，沒有對任何國家、任何人構成威脅。

中國大使館表示，政治互信是國與國發展關系的基礎，中方將英國視作伙伴，致力於在相互尊重、互利共贏基礎上，發展健康穩定的中英關系，希望英方摒棄「冷戰思維」，全面客觀看待中國發展，視中國為機遇和伙伴，而非威脅和對手，避免進一步損害中英關系。