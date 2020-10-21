【人事變動】人事佈局加速　4名中央候補委員調整受矚

中共第十九屆五中全會召開在即，地方人事調動頻繁，其中多位中央候補委員職務調整備受關注。

10月20日，據中共廣西黨委機關報《廣西日報》報道，十九屆中候補孫大偉已履新廣西壯族自治區政協黨組書記。

此前9月，十九屆中候補吳強（時任貴州省副省長）履新貴州省委秘書長；10月，十九屆中候補于紹良（上海市委常委、組織部部長）履新上海市委副書記；同月，「70後」中候補蔡松濤履新河南信陽市政府黨組副書記。

這幾個月履新的中候補中，至少有4人都是省級黨委副書記，包括趙一德、信長星、王寧、孫大偉。

資料顯示，孫大偉，1963年4月生，籍貫黑龍江安達，曾擔任北京朝陽商檢局局長，中國國家出入境檢驗檢疫局檢驗監管司副司長、司長，中國國家質量監督檢驗檢疫總局檢驗監管司副司長、司長，中國國家認證認可監督管理委員會常務副主任、黨組副書記等。2017年6月，孫大偉「空降」廣西，履新廣西壯族自治區黨委副書記。如今，他再度履新，成為廣西壯族自治區政協黨組書記。

值得注意的是，從省級黨委專職副書記到政協黨組書記，孫大偉並非首例。

內蒙古自治區政協主席、黨組書記李秀領，此前就擔任雲南省委副書記、省委黨校校長，2018年12月跨省到內蒙古成為政協黨組書記。再比如，遼寧省政協主席、黨組書記夏德仁，此前也擔任過遼寧省委副書記。

據《北京青年報》不完全統計，今年以來，至少有7位省級黨委副書記陸續有了新職務。包括最高人民法院黨組副書記賀榮（此前任陝西省委副書記）、陝西省省長趙一德（此前任河北省委副書記）、青海省省長信長星（此前任安徽省委副書記）、福建省省長王寧（此前任福建省委副書）、天津市市長廖國勛（此前任上海市委副書記）、浙江省省長鄭柵潔（此前任浙江省委副書記）、廣西壯族自治區政協黨組書記孫大偉。

其中，趙一德、信長星、王寧以及此番履新的孫大偉，都是近期履新的，他們都是十九屆中央候補委員。

除中候補職務調整外，中國各省在10月還迎來多位新任省級黨委副書記。

10月17月，廣西壯族自治區召開會議決定，藍天立任自治區黨委副書記息。同日，湖北、陝西也發佈了王瑞連、胡衡華任命省委副書記的信息。

10月15日，河北省官方消息稱，曾主抓雄安新區工作的陳剛任河北省委副書記。

10月13日，上海官方消息稱，於紹良任上海市委副書記。

在距離中共二十大僅有兩年時間的背景下，中共官場的人事調整節奏明顯已經加快。