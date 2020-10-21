昆明法院審判員刀文兵被控故意殺人罪　曾審理馬加爵案及孫小果案

雲南省高級人民法院指定管轄決定書顯示，玉溪市檢察院提起公訴的被告人刀文兵故意殺人罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法持有彈藥罪一案，指定玉溪市中級人民法院審判。 經核實，上述決定書中的被告人刀文兵曾任昆明市中級人民法院審判監督庭副庭長、審判員，是馬加爵案的主審法官，還曾經參審孫小果案。

刀文兵曾是馬加爵案的主審法官，還曾經參審孫小果案。（資料圖片）

公開信息顯示，刀文兵1969年7月生於雲南省昆明市，1991年7月畢業於西南政法大學法學系，進入昆明市中級人民法院，從事刑事審判工作。刀文兵先後在昆明中院刑事審判第一庭、審判監督庭等部門從事司法辦案工作，歷任昆明中院刑事審判第一庭副庭長，昆明中院審判監督庭副庭長、審判員等職務。2019年，其因涉黑、職務犯罪等歸案受查。

昆明中院工作人員回應稱，刀文兵涉案被帶走時「在任內，是我們院的人」。對於有網民爆料稱，刀文兵被帶走的原因是涉嫌殺害情婦。昆明中院表示，案件由省高院指定玉溪中院審理，目前該案還在審判過程中，案情的相關情況不太了解。

據介紹，馬加爵事件發生於2004年，案件的犯人馬加爵是雲南大學學生，他當年殺害了4名同學，被昆明中院判處死刑。宣判後，在法定期限內，馬加爵沒有提出上訴。

孫小果則是在1994年因參與一宗輪姦犯罪被判處有期徒刑3年，但其後獲協助違法辦理保外就醫，得以成功避免入獄服刑。孫小果及後於1997因強姦多名女性，其中包括未成年人，並有當眾強姦情節，以及犯有故意傷害罪等，被法院數罪並罰，終審判處死刑。然而，孫小果並未伏法，卻通過發明專利獲得多次減刑，出獄後更搖身一變成為夜場大佬。

孫小果於2019年初再次因黑社會活動被捕，引起輿論關注，官方重新調查案件。同年12月23日，雲南省高級人民法院於公開宣判，維持昆明中院1998年一審判決中對孫小果的定罪量刑，與孫小果新犯罪行所判刑罰合併，決定執行死刑。

（綜合報道）