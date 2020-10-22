國際環境複雜　習近平稱着力構建以「內循環」為主體新格局

十九屆五中全會前夕，中共總書記習近平在周四（22日）主持召開中央政治局常委會議，總結「十三五」、布局「十四五」。 根據官方傳媒《新華社》報道，習近平強調，要深刻認識錯綜複雜國際環境帶來的新矛盾新挑戰，着力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

會議指出，要深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識「十四五」時期中國將進入新發展階段的重大判斷，貫徹落實新發展理念，緊扣推動高質量發展。要全力做好「十三五」規劃收官和「十四五」規劃編制工作，圓滿完成「十三五」規劃各項目標任務，確保實現全面建成小康社會奮鬥目標。

習近平在會上認為，「十三五」規劃實施順利，主要指標總體將如期實現，重大戰略任務和165項重大工程項目全面落地見效，規劃確定的各項目標任務即將勝利完成。

8月24日，習近平在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會，聽取意見。（新華社）

習近平又讚揚中共中央自「十三五」以來團結帶領全黨全軍全國各族人民，推動高質量發展，有力有序化解發展不平衡不充分的矛盾問題，沉着冷靜應對外部挑戰明顯上升的複雜局面，堅決果斷抗擊新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，堅定朝着既定目標任務前進。

習近平說，經過「十三五」時期的發展，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的台階。

他還強調，尤為重要的是，在「十三五」的實踐中，中國共產黨領導和中國社會主義制度的優勢進一步彰顯，新發展理念更加深入人心，廣大黨員幹部政治品質和鬥爭精神鬥爭本領得到錘鍊，全國各族人民精神面貌更加奮發昂揚，為開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程提供了有力政治保證和強大奮進力量。

即將於10月底召開的中共十九屆五中全會，「十四五」規劃將是主要議題。從7月21日至今的兩個多月內，習近平已經為此召開了多次座談會聽取各界人士意見。就五年規劃徵求意見是中共的慣例。

甚至此番在「十四五」規劃制定期間，中南海高層為此召開的座談會和赴地方調研次數，其密度不僅遠超前任江澤民、胡錦濤執政期間為制定五年規劃所為，亦較「十三五」規劃時顯著增加。

早在2019年11月25日的研究部署「十四五」規劃的專題會議上，中國國務院總理李克強就曾指出：「十四五」時期，中國外部環境可能更加複雜，不確定性和挑戰更多。「中國「正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的關鍵時期，人民對美好生活有更多期盼。」

7月21日的企業家座談會上，習近平說，「當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起」，中國要通過「繁榮國內經濟、暢通國內大循環」為經濟增添發展動力。

8月24日召開的中國經濟社會領域專家座談會上，習近平談及「雙循環」時，再次強調以通暢的國民經濟循環為主。分析認為，十九屆五中全會在制定「十四五」規劃和2035年遠景規劃時，「雙循環」可能成為兩個規劃的主線，主宰未來多年中國經濟走向。