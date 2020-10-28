中國交付全球最大雙燃料集裝箱船　體長超過航空母艦

10月27日，全球第二艘2.3萬標準箱雙燃料集裝箱船——「達飛香榭麗舍」號在中國上海交付。

據內媒《上觀新聞》報道，這艘比航母還要長的超級大船由中船集團旗下江南造船建造，船東方仍為法國達飛集團。繼9月份交付了全球首艘後，上海造船業又一次展示了在雙燃料集裝箱船領域的領先地位。

該船是目前世界上最大的雙燃料集裝箱船型。（微信@江南造船）

​​此前9月22日，全球首艘2.3萬標準箱雙燃料動力集裝箱船成功交付法國達飛海運集團，該集裝箱船由中國船舶集團擁有完全自主知識產權。

江南造船方面介紹，「達飛香榭麗舍」號以液化天然氣（LNG）為主要燃料，船舶總長399.9米、型寬61.3米、服務航速22節、載重量近22萬噸，是目前世界上最大的雙燃料集裝箱船型。

該船擁有一個1.86萬立方米的MARKⅢ薄膜式燃料艙。在零下162度的超低温下，液化天然氣體積比其氣態體積縮小620倍，1.86萬立方米液化天然氣可以保障「海上巨無霸」航行2萬多海里，輕鬆覆蓋一次歐洲到中國的往返航程，接近於沿赤道繞行地球一圈。

值得注意的是，這顆巨型「綠色心臟」也是雙燃料船建造的最大難點——這一體量的液化天然氣一旦泄漏爆炸，威力堪比原子彈，因此，燃料艙對精度控制和焊接要求都極為嚴苛。

報道指出，上海造船業連續交付這一型超級大船，背後反映了全球造船業的最新趨勢。國際海事事組織的環保規定要求，到2025年，船舶排放要在2008年的水平上減少30%以上，並設定了到2030年減排40%和2050年減排70%的目標。與傳統燃油集裝箱船相比，這一型雙燃料集裝箱船能減少20%的碳、85%的氮氧化物和99%的硫排放，滿足全球最嚴格的排放標準。

9月23日，首艘2.3萬標準箱雙燃料動力集裝箱船在上海交付。（微信@科工力量）

2017年，達飛集團與中船集團簽訂了9艘超大型雙燃料動力集裝箱訂單，其中滬東中華和江南造船分別負責建造5艘和4艘。

據悉，江南造船第二艘2.3萬標準箱雙燃料集裝箱船也將於下月交付。此外，航運業的新趨勢也對監管部門提出了全新的要求，面對一艘艘「最危險」的集裝箱船，洋山港海事局相關負責人表示，他們正在研究成熟的常態化安全保障措施，為新能源、新技術的應用保駕護航。