外交部批蓬佩奧拉攏斯里蘭卡：迫中小國家選邊站隊是美方一貫做法

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問亞洲期間繼續嚴厲指責中國，他10月28日訪問斯里蘭卡（Sri Lanka）時表示，中國共產黨在斯里蘭卡扮演「掠奪者」（predator）的角色。 針對美方要求斯里蘭卡作出「艱難選擇」應對中國威脅一事，中國外交部發言人汪文斌28日（周三）進行了回應。

中國在斯里蘭卡援建了多項基建工程（點擊圖集放大瀏覽）：

汪文斌稱，逼迫中小國家選邊站隊，這是美方的一些官員一貫的做法。「我注意到斯里蘭卡外交部的官員也發表了文章，表示斯里蘭卡將根據憲法法律以及人民的意志來處理對外關係，不需要任何外來人來指導斯里蘭卡如何治理國家。 」

汪文斌強調，中國和斯里蘭卡是傳統友好鄰邦，長期以來兩國基於和平共處五項原則，發展彼此關係，在平等協商、互利共贏的基礎上開展友好合作，給中斯人民帶來了實實在在的利益。這是任何人試圖歪曲、抹黑所動搖不了的。中方將繼續同斯方一道深化兩國間的戰略合作伙伴關係。

據路透社28日報道，距美國大選不到一週，蓬佩奧從印度抵達斯里蘭卡，這是他亞洲之行四站訪問中的第二戰，此行旨在支持盟友對抗中國近年來在該地區不斷增加的政治和軍事進攻。

蓬佩奧在當地一個電視新聞發佈會上說：「我們從糟糕的交易、對主權的侵犯以及在陸海上的無法無天行為中看到，中國共產黨是一個掠奪者，而美國則以不同的方式來到這裏，我們是朋友，也是合作伙伴。」

在28日的新聞發佈會上，與蓬佩奧的表態不同，斯里蘭卡外交部長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）則強調了斯里蘭卡希望與所有國家保持和平關係的願景。古納瓦德納表示，斯里蘭卡希望與所有國家保持和平與良好關係。「斯里蘭卡是一箇中立、不結盟的國家，致力於和平，」古納瓦德納在新聞發佈會上說，「我們希望繼續保持與美國和其他國家的關係。」

此前，美國國務院一位高級官員在介紹蓬佩奧南亞之行的記者會上說，在如何選擇經濟發展模式時，斯里蘭卡現在面臨一個艱難但必要的決定。他補充說，「我們鼓勵斯里蘭卡評估我們提供的透明、可持續經濟發展選項，並與歧視性和不透明的做法做對比。」

中國駐斯里蘭卡大使館10月26日發表聲明，稱美方「充分暴露了美國肆意干涉他國內外政策、逼迫中小國家選邊站隊的一貫做派。」 聲明還說，「對於美國借國務卿訪問之機挑撥和干涉中斯關係，並對斯里蘭卡進行脅迫和霸凌，我們表示堅決反對。」

據悉，中國將斯里蘭卡視為其大規模「一帶一路」全球基礎設施建設計劃的關鍵一環，並在過去十年中為斯里蘭卡的項目提供了數十億美元的貸款。這些項目包括海港、機場、港口城市、高速公路和發電站。