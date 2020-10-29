中國駐斯里蘭卡大使館諷美國大選：在「異獸戰」游戲飾兩角

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期訪問斯里蘭卡，他在當地一個記者會直指中國在陸上和海上侵犯斯里蘭卡主權，形同掠奪者。 對此，中國駐斯里蘭卡大使館官方Twitter發圖諷刺美國大選臨近，現在是在玩「異獸戰」（Alien vs. Predator，大陸譯為「異形大戰鐵血戰士」）遊戲，中國沒有興趣參加。

10月28日，蓬佩奧從印度抵達斯里蘭卡，這是他亞洲之行四站訪問中的第二戰，此行旨在支持盟友對抗中國近年來在該地區不斷增加的政治和軍事影響。

中國駐斯里蘭卡大使館發布的Twitter。

蓬佩奧在當地一個電視新聞發佈會上說：「我們從糟糕的交易、對主權的侵犯以及在陸海上的無法無天行為中看到，中國共產黨是一個掠奪者，而美國則以不同的方式來到這裏，我們是朋友，也是合作伙伴。」

美國早前還曾指斯里蘭卡為長遠經濟發展，當前需要作出「艱難但必要的選擇」，言論被北京批評是充滿冷戰思維和霸權心態。

對於蓬佩奧的發言，中國駐斯里蘭卡大使館官方Twitter發文稱：「抱歉哦，蓬佩奧國務卿，我們正忙着提升中斯兩國間的友誼與合作，對你們『異獸戰』的遊戲不感興趣。美國可以一如既往地同時扮演兩個角色。」

配圖當中同時出現了異形和捕食者的形象，圖片底部寫着「新一集：2020年11月3日」。11月3日正是2020年美國總統選舉的日子。

中國將斯里蘭卡視為其大規模「一帶一路」全球基礎設施建設計劃的關鍵一環，並在過去十年中為斯里蘭卡的項目提供了數十億美元的貸款。這些項目包括海港、機場、港口城市、高速公路和發電站。

針對蓬佩奧要斯里蘭卡選邊站的要求，斯里蘭卡總統10月28日在Twitter上回應稱：「斯里蘭卡將在外交政策上始終保持中立立場，不會捲入各大勢力集團之間的鬥爭。」

中國外交部發言人趙立堅還轉發了斯總統的這條貼文。