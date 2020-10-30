【五中全會】央視播出會議現場畫面　多名省委書記出鏡

10月29日，中共十九屆五中全會在北京閉幕。當天，央視《新聞聯播》的頭條披露了五中全會召開的現場畫面。

五中全會現場，24位中央政治局委員坐在主席台上。（央視新聞）

10月26日至29日，十九屆五中全會在北京舉行。出席這次全會的有中央委員198人、候補中央委員166人。全會由中央政治局主持。

畫面顯示，在現場，24位中央政治局委員坐在主席台上。據《新聞聯播》報道，河北省委書記王東峰、四川省委書記彭清華、甘肅省委書記林鐸、國資委主任郝鵬、中科院計算技術研究所總工程師胡偉武、中國住建部部長王蒙徽、解放軍陸軍政委劉雷等都出鏡接受了採訪。

四川省委書記彭清華在接受採訪時表示，這次全會準確分析世情、國情的深刻變化，對制定「十四五」規劃和2035年遠景目標統籌謀劃、有機銜接，是一個重大的創新。

「通篇都體現了高質量發展這個主題」，列席全會的胡偉武說，「我是一個晶片的研究人員，我覺得就是要發展我們的高科技產業，解決卡脖子問題，使得我們自己的產業體系形成內生循環，並且向外輻射」。這一消息也顯示，列席本次全會的，有晶片研究人員。

陸軍政委劉雷表示，「十四五」時期解放軍也將開啟基本實現國防和軍隊現代化，進而把全軍建設成世界一流軍隊的新徵程。

值得注意的是，《新聞聯播》還對五中全會駐地京西賓館的情況進行了披露。報道稱，中央帶頭制止餐飲浪費，在飯菜方面，白菜的不同部位都能利用，菜根等邊角料也成為了小鹹菜。此外，在召開會議時，會場內還播放了《國際歌》。

五中全會現場（請點擊瀏覽大圖）：

同日，十九屆五中全會公報對外公布，這份近6,000字的公報，備受外界關注，如「高度評價決勝全面建成小康社會取得的決定性成就」「分析了中國發展環境面臨的深刻複雜變化」「提出了到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標」「提出了『十四五』時期經濟社會發展指導思想和必須遵循的原則」等。

另據《北京青年報》報道，此次公報多次提到了中國國家主權、安全。

與十八屆五中全會公報一樣，十九屆五中全會公報也首先提到了中央政治局的工作。在風險挑戰方面，十八屆五中全會公報的措辭是「有效化解各種風險和挑戰」，十九屆五中全會公報的措辭是「沉着有力應對各種風險挑戰」。

同時，公報中還提到了「統籌新冠肺炎（COVID-19）疫情防控和經濟社會發展工作」「把握擴大內需這個戰略基點」等。