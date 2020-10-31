【抗美援朝】毛岸英妻子現身中朝美術交流展　為毛岸英雕像揭幕

10月30日，「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年中朝美術交流展」在798藝術區朝鮮萬壽台美術館開幕。中共前領導人毛澤東之子毛岸英的妻子現身，為毛岸英雕像揭幕。

毛岸英雕像。（北京日報）

據《北京日報》報道，圍繞抗美援朝主題，該展覽共展出油畫、中國畫、朝鮮畫100餘幅，還有多件特邀書法作品及戰地日記速寫、攝影作品。

在一樓展廳，可以看到館藏的一批上世紀五六十年代的作品，還原了當時抗美援朝的景象。展覽還展出了尤有中先生的戰地速寫和攝影作品，這位「戰地畫家」當年經常在朝鮮的硝煙戰火中採訪寫生，記錄、創作了大量反映戰場生活的作品。

在當天的展覽開幕式上，毛岸英的妻子、九旬高齡的劉思齊來到現場，為朝鮮藝術家柳河律創作的毛岸英雕塑揭幕，同時揭幕的還有彭德懷雕塑。

劉思齊說，「抗美援朝戰爭中，中國和朝鮮犧牲了千千萬萬的英雄兒女，毛岸英也是其中的一員。他是我心中永遠的痛和驕傲，願中朝人民用鮮血和生命凝結成的友誼萬古長青。謝謝藝術家完成了我多年的心願！」

2020年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，中共高調紀念動作不斷。此前10月19日，「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」開幕式19日上午在中國人民革命軍事博物館舉行。中共七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、以及國家副主席王岐山前往參觀。

10月22日，朝鮮最高領導人金正恩，參謁了中國人民志願軍烈士陵園，並為毛岸英之墓送上花籃。據央視新聞報道，金正恩本人當日到平安南道中國人民志願軍烈士陵園向烈士鞠躬致意，隨後又到園內、向子毛岸英的陵墓送上花籃，並在墓前低頭默哀。