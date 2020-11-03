西藏軍區交付新型突擊車　提升機動作戰能力

自中印於今年5月開始對峙以來，西藏軍區進行多次演練並換裝新裝備。近日，西藏軍區某營又交付新型防護突擊車。

西藏軍區某營舉行授裝、接裝儀式，數十輛新型防護突擊車準備交付。（微信@高原戰士）

據西藏軍區官方微信號「高原戰士」11月2日消息，西藏軍區某營舉行授裝、接裝儀式，多輛猛士三代突擊戰車披戴紅花準備交付。

「高原戰士」指，新裝備的加入，預示著戰鬥力步入新起點，機動作戰能力再上新台階，部隊戰備訓練進入新階段，警衛轉型發展踏上了新步伐，官兵要深知使命在身，形成戰鬥力刻不容緩。

今年5月5日，印軍在班公湖北岸地區越境，沿着中國修築的沿湖公路向東前進。此後，解放軍出動了「猛士」軍車進行堵截。

當時有網絡消息稱，解放軍裝備的車輛質量不佳，造成前線士兵傷亡。此後，東風越野車有限公司微信公眾號「東風越野車」發佈消息，「東風特種裝備事業部（東風越野車有限公司）從網絡上獲悉，有網民『天佑眾生』在微信群中發佈涉及東風特種裝備事業部個別人員貪腐導致所供軍車質量差，最後造成解放軍戰士在中印前線犧牲的網絡謠言。」為此，東風特種裝備事業部第一時間向警方報案，併成立專項工作組進行調查核實。

8月4日18時許，警方將網民「天佑眾生」周某抓獲歸案。周某對自己散佈涉及東風特種裝備事業部的謠言的違法事實供認不諱，並寫下致歉信表示悔過。

東風越野車有限公司是東風汽車集團股份有限公司下屬子公司，2002年8月15日在湖北省十堰市成立，是獨家生產具有東風完全自主知識產權的 「東風猛士」系列高機動性軍、民兩用越野車的整車製造企業。