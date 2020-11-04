新疆喀什單日再增逾百宗無症狀感染者　專家指傳播鏈至少已第三代

新疆的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當地最新通報指已有64宗確診病例及345宗無症狀感染者，其中單單在周二（3日）就新增116宗無症狀感染者。 官方傳媒《環球時報》引述專家意見指出，之所以會出現大量無症狀感染者，相信是疫情主要發生在青壯年比較集中的服裝工廠有關，「因為人群體質較好，甚至出現症狀後都不加留意，而此時這些已具傳染性的無症狀感染者已悄然向其密切接觸者傳播。」

新疆喀什疏附縣將會展開第四輪全員檢測。（視覺中國）

復旦大學公共衛生學院前院長、流行病學家姜慶五指，不斷有無症狀感染者出現，是因為病毒感染的潛伏期為1天至14天，一般表現為3天至7天。感染者個體差異較大，感染時間不盡統一，病毒被檢測出的時間也有早有晚。上述因素疊加在一起，最終造成病毒檢測陽性結果在時間上的參差不齊。隨着時間的推移，就出現不斷有人被檢出陽性的現象。姜慶五稱，會有大量無症狀感染者，是因為在進行病毒檢測時，涉事服裝工廠的傳播鏈已經至少去是第三代。

事實上，喀什地區疾控中心副主任王希江此前亦表示，當地無症狀感染者比例很高，很大程度是由於病毒檢測工作展開得及時高效，感染者在沒有出現症狀前就通過病毒檢測主動篩查出來。

姜慶五更稱，喀什地區在周三（4日）起展開第四輪全員檢測後，假如仍有大量無症狀感染者，政府和衛生管理部門或許會依此判斷需要展開第五輪全員檢測，密集地進行全員檢測，以盡可能切斷傳染鏈。

（綜合報道）