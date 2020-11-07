中國體操隊全套防護服抵東京惹日網民熱議　中方：配合組委會工作

一行20人的中國體操隊代表團周四（5日）抵達日本東京，出席中國、美國、俄羅斯和日本4國參加的東京奧運會體操測試賽。不過代表團成員到達成田機場時，因身穿防護服、佩戴防護眼鏡等「全副裝備」地入境，結果引發日本網民關注和熱議，認為他們採取的防疫裝備實在誇張，甚至是不尊重日本。 對此中國國家體育總局體操運動管理中心主任繆仲一回應指，中國隊採取非常嚴格的防護措施，是為了配合國際體聯和組委會的工作，也是為了保證比賽能順利進行。

東京奧運會體操測試賽原計劃在今年4月初舉行，但因新冠肺炎疫情而押後到明日（8日）才於代代木體育館重燃戰火，其不但是疫情發生後的首場國際體操賽事，也是日本在東京奧運會延期後舉行的第一場奧運測試賽。

不過中國體操隊代表團採取的防疫裝備引起不少日本網民討論，有網民以「恐怖」來形容中方反應，認為如此驚慌就不要來日本。另外日本一間電視台在對此進行報道時，其中一名主持人更是顯露出目瞪口呆、十分驚訝的表情。

繆仲一事後回應，稱中國隊是乘坐日本航空公司班機從大連抵達東京，期間日本航空工作人員特意安排了中國隊坐在機艙後面的三排座位，且前兩排沒有安排其他乘客，顯示對中方非常支持。而中國隊成員雖然全部穿着防護服落機，但在通關後取行李前已脫掉。

他進一步解釋，自10月19日起，國際體聯和日本組委會就要求中方每日通過郵件報告所有參賽者的體溫和身體狀況，還要傳送測試體溫的影片，中方認為日本方面防疫要求非常嚴格，故採取非常嚴格的防護措施，這也是為了保證比賽的順利進行。而團隊抵日後，組委會繼續採取非常嚴格的防疫措施，周五（6日）一早便為所有人進行了鼻腔核酸檢測，且類似測試每天都要進行，同時所有人獲發了手機，以追蹤位置，參賽人員除賽場和酒店外不能到其他任何地方。

東京奧運會體操測試賽是疫情發生後的首場國際體操賽事。（網上圖片）

至於國際體聯主席渡邊守成在周四晚上為繆仲一、美國隊領隊及俄羅斯隊領隊接風時，亦對中國隊採取的防護措施表示理解，並對中國隊在疫情期間前來參加這場比賽表示感謝。

據日本廣播協會電視台統計，就在中國體操隊代表團抵達東京當日，日本新增的新冠肺炎確診病例在事隔兩個半月後，再次超過1000宗。

（綜合報道）