王毅：中國經受住新冠疫情考驗　建設全球治理體系不能唯我獨尊

中國國務委員兼外長王毅周六（7日）出席清華大學公共管理學院全球學術顧問委員會會議並發表致辭，他稱中國經受住了新冠肺炎疫情的考驗，向世界交上一份中國答卷，又提及全球治理體系要一起建設，不能沉迷本國優先及唯我獨尊。

王毅（前排中）周六出席清華大學公共管理學院全球學術顧問委員會會議並發表致辭。（中國外交部）

王毅表示，中國始終堅持生命至上、人民至上，尊重科學、擔當盡責，以實際行動踐行人類命運共同體理念，新冠疫情爆發後，中方第一時間採取有力措施迅速控制，同時積極參與和推動國際合作，發起新中國史上規模最大的緊急人道主義行動，先後向34個國家派出36支醫療專家組，向150多個國家和國際組織提供抗疫援助。

他續指，中國與國際社會建立起人員往來「快捷通道」、物資流通「綠色通道」、糧食運輸「生命通道」，確保了產業鏈供應鏈穩定暢通，助力世界經濟盡快復甦。未來中方將繼續積極參與國際抗疫合作，並切實履行疫苗研發成功後，作為全球公共產品的承諾，實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性。

他進一步指出，無論大小、貧富、強弱，各國都是國際社會平等成員，有平等發展、追求美好生活、參與國際事務的權利；全球治理體系要由大家一起建設，不能沉迷本國優先，也不能唯我獨尊，要提高發展中國家的發言權和代表性，推動各國權利平等、機會平等、規則平等，讓不同國家、階層、人群共享全球治理紅利。

（中國外交部）