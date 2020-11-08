新冠肺炎｜天津進口德國豬肉包裝驗出病毒　冷庫一工人檢測呈陽性

山東德州市德城區上周六（7日）對進口冷鏈食品常規抽檢期間，發現一份自天津港進口的德國冷凍豬肉製品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。 天津市防控指揮部接報後經排查發現，濱海新區中新天津生態城海聯冷庫的一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性，已將上述工人送往定點醫院治療。

山東德州德城區疫情防控指揮部早前指出，事發後，當局啟動了冷鏈食品疫情防控應急預案，涉事的冷凍豬肉製品和運輸車輛已全部遭封存，同時當局對產品及環境進行消殺，對密切接觸者等全部進行集中隔離，同步開展核酸檢測，所有隔離人員檢測結果均為陰性。

而在貨物採樣方面，共採集131份，其中凍豬肉外包裝樣本63份，凍豬肉表面11份、環境18份、運輸車輛24份、鄰近貨物2份、密切接觸的衣物和手表面13份，在外包裝樣本中檢出陽性9份，其餘均為陰性。

天津市經排查發現，一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性。（示意圖／視覺中國）

及至周日（8日）淩晨2時許，天津市防控指揮部表示，濱海新區接山東省德州市通報後，天津市啟動應急預案，對位於中新生態城的海聯冷庫相關冷凍食品、冷庫、運輸車輛等進行核酸檢測，對密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測並集中隔離。

天津市防控指揮部指，經初步排查，截至目前，一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性，其他人員及環境樣本檢測結果均為陰性。目前，裝卸工已被送往定點醫院，對相關密切接觸者的核酸檢測和病毒溯源等工作正在緊張進行中。

天津市防控指揮部又指，11月7日下午還接到山西太原通報，當地某企業經天津口岸進口的冷凍食品外包裝發現新冠病毒核酸檢測陽性。天津市疾控部門隨即對涉及的東麗區某冷庫相關人員和冷庫冷鏈食品、環境樣本等進行緊急排查，截至目前相關核酸檢測結果均為陰性。目前，涉事冷庫已封控，上述冷鏈食品流向已向相關省市通報。

（綜合報道）