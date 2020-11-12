路透社：TikTok曾提「代運營」方案　遭美方拒絕

內地互聯網企業字節跳動旗下短片應用TikTok，在美國哥倫比亞特區的上訴法院提起訴訟，申請法院叫停美國總統特朗普（Donald Trump）8月14日頒發的總統令，該命令強制要求字節跳動公司在周四 （12日）之前剝離TikTok美國業務。 11月11日，路透社披露起訴書部分內容，稱TikTok的母公司字節跳動為了解決美國政府提出的「國家安全擔憂」，曾提出一份美國「代運營」方案，但沒有被美國方面接受。

美國政府近來對TikTok展開了不遺餘力的「追殺」。圖為2020年8月7日，兩名女子走過位於中國北京的TikTok母公司字節跳動總部。（AP）

這份方案提到，「在美國成立一個新的實體，專門負責處理TikTok美國用戶的數據和內容審核，這一實體由字節跳動及美企甲骨文、沃爾瑪現有的美國投資者全資應有。」

根據該方案，TikTok計劃將美國用戶數據及內容審核業務外包給一個新成立的美國代運營公司，其餘業務繼續由TikTok運營，但這一方案沒有被美國方面接受。

11月10日的起訴是TikTok方面針對美國政府發起的第四起訴訟，美國外國投資委員會（CFIUS）、美國總統特朗普（Donald Trump）、美財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國司法部總檢察長巴爾（William Barr）成為共同被吿。

隨後，美國財政部對此回應，發言人克勞莉（Monica Crowley）說，「財政部仍致力於就字節跳動收購Musical.ly引起的『國家安全風險』達成解決方案。我們已經與字節跳動明確了達成解決方案所必要的步驟。」