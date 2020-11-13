內地10月份民航旅客運輸量5032.3萬人次　恢復至去年同期88.3%

撰文：孫聖然
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中國民航局11月13日（周五）召開記者會，介紹民航10月份安全生產運行情況。其中，民航運輸生產恢復速度放緩，合共完成運輸總周轉量86.7億噸公里，恢復至去年同期的77.5%。
11月13日，中國民航局召開記者會。（中國民航網）
生產運行方面，10月份完成旅客運輸量5032.3萬人次，恢復至去年同期的88.3%；完成貨郵運輸量62.1萬噸，按年跌6.8%，其中，全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.9萬噸，按年增長21.8%。航班效益繼續提升。
至於安全運行方面，10月份全行業完成運輸航空飛行93.9萬小時，恢復至去年同期的90.1%，按月漲5.5%；通用航空飛行10.7萬小時，按年漲10.3%，按月持平。未發生運輸航空事故，行業安全生產繼續保持總體平穩態勢。截至10月底，內地運輸航空持續安全飛行122個月、8763萬小時。
中國民航局航安辦副主任吳世傑。（中國民航網）
據中國民航局航安辦副主任吳世傑介紹介紹：「運行保障方面，10月份合共保障各類飛行44.1萬班，日均1.4萬班，日均按月增加1.5%，恢復至去年同期的86.6%，其中，國內客運航班共執行40.8萬班，按年漲8.1%。全國航班正常率為91.7%。受天氣原因影響，共有11286班延誤，按年減37%。」
（中國民航網）