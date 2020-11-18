內地學者沈志華演講遭舉報中斷　有「毛左」抨擊其否定抗美援朝

中國冷戰史專家沉志華近日在bilibili平台舉行講座，不過演講過程中遭到舉報，被迫中斷，此後轉至騰訊視頻進行。 舉報具體內容不詳，不過有網民推測可能與其談及中蘇關係和朝鮮戰爭有關。事後亦有「毛左」人士發文，指沈志華的講座「否定抗美援朝的正義性、正确性、正當性」。

沈志華是現任華東師範大學歷史系終身教授，華東師範大學國際冷戰史中心主任。他兼任社科院當代中國史研究所、亞太研究所研究員，北京大學歷史系、中國人民大學兼職教授，香港中文大學當代中國文化研究所名譽研究員；主要研究方向包括冷戰史、中蘇關系史、亞洲冷戰史、東歐冷戰史。

北京首都師範大學歷史學院（簡稱首師大史學院）於11月5日主辦「蘇聯社會主義模式的建立與終結」的現場講座，由專研冷戰史的華東師大歷史系終身教授沈志華主講，同時線上直播，講座開始一小時後中斷。

首都師範大學歷史學院發布的說明。

據早前發布的講座介紹，本次講座原定討論蘇聯社會主義模式，亦會討論社會主義與資本主義發展道路的關系、斯大林（史太林）模式（發達的社會主義）與中國特色的社會主義的關系等問題。

舉報的具體內容不詳，有網民推測，可能與沈志華在演講中提及中蘇關係及朝鮮戰爭有關。

事後，首師大史學院通過網絡發表聲明，指講座「遭惡意舉報」，對此嚴正譴責，又指此舉「嚴重干擾正常學術交流的行為，並保留進一步追責的權利。據稱，主辦單位原本準備上線的演講全程錄影，卻因此被迫取消。

內地學者沈志華。（網絡圖片）

沈志華事後對於遭到舉報表示：「呵，現在中國這個網民不就是，什麼說法都有唄，他就是聽著不高興就給你舉報唄。」

此事在網上也引起了不少討論。內地「毛左」學者張興德9日在網上發表《就「11月5日請沈志華講四史的報告」事件致首都師範大學黨委一封公開信》，指沈志華的演講「有意無意地在客觀上起到了反對前不久全國全民紀念志願軍出國抗美援朝70周年活動、否定習近平在這期間兩次講話精神、否定抗美援朝的正義性、正确性、正當性」。文章還說，這次講座「是一起嚴肅地政治錯誤行動，爲此，筆者呼籲主辦方首都師範大學黨委對此應該進行調查處理」。

張興德還稱，「我們不能麻木不仁，要清除其在史學界的負面影響。我們同沈志華的辯論應該持久地堅持下去，並且要從學理、邏輯、史料、事實等學術層面對其假借學術之名的錯誤理論」。

沈志華對於上世紀四五十年代中蘇關係多有論著。圖為1949 年12 月21 日，莫斯科舉行的史太林70大壽生日慶典上，史太林（中）和毛澤東（左2），右1為日後的蘇聯最高領導人赫魯雪夫。（網絡圖片）

對此，沉志華則說，自己很少上網，目前還不了解張興德公開信的內容，但對於「毛左」人士多年來對他的攻擊，已經見怪不怪。「不管你說什麼他都罵你，我不太在意這些事兒」。

據了解，沈志華近年根據俄羅斯揭秘的資料，對中共建政初期的中蘇關係、朝鮮戰爭等多有著述，其論述與官方說法有較大差異。「毛左」人士曾多次就此對沈進行抨擊。