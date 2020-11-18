美國前總統克林頓：習近平長期執政顛覆中美關係

拜登（Joe Biden）早前已經宣布勝選，外界正觀察民主黨執政會否讓中美關係緩和。民主黨籍的前美國總統克林頓（Bill Clinton）近期罕見發聲，稱中國國家主席習近平在中國的長期執政顛覆了中美關係。

11月16日，克林頓在彭博創新經濟論壇上與英國前首相貝理雅（Tony Blair）對話時表示，美國可以通過爭取合作伙伴來加強與中國談判的地位，包括從歐洲一直到亞洲的國家，以及那些遭到特朗普（Donald Trump）拋棄的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的成員國們。

2017年11月6日，克林頓在喬治城大學出席克林頓競選總統二十五週年紀念活動。（視覺中國）

在談到中美關係時，克林頓稱，中國領導人習近平尋求長期執政，「顛覆了美中關係」，需要拜登的新政府聯合盟友，採取更協調的方式與北京打交道。

2018年兩會期間，中國因修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」任期限制，引發外界關注。今年10月，習近平又提出到2035年的發展目標，此舉被部分分析人士認為是其長期執政的信號。

克林頓表示，「因為領導層定期更替，舊的中國製度雖非民主制度，但仍然保證了足夠的辯論、發揮和開放性。但現在看起來，中國當今領導人實際上打算終身執政，這讓事情有了改變。但是我們不應該接受或假設一切都將很糟糕，而不去努力使其變得更好。」

克林頓稱，美國和中國在香港和新疆問題上存在「明顯分歧」，但補充說，在氣候變化和新冠肺炎疫情議題上，有迫切合作的需要。

對於即將上任的新一任美國總統，克林頓表示，拜登顯然將努力加強美國在世界衛生組織（WHO）和北大西洋公約等國際組織中的作用。

克林頓表示，「我們必須給新政府一個機會去闡明一個方法，然後與歐洲及國際機構合作來努力實現，締結一種戰略伙伴關係將使我們能夠一起去做好的事情，並儘量減少我們認為如果我們放手不管就會發生的壞事。」

（聯合早報）