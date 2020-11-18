104歲少將楊思祿逝世　中國「開國將星」僅存8人

解放軍開國少將、原福州軍區空軍司令員、空軍原顧問楊思祿於2020年11月18日上午在北京逝世，享年104歲。

資料顯示，楊思祿，江西于都人，1916年出生，1933年加入中國共產黨，同年加入中國工農紅軍，後參加了長征。

抗日戰爭期間，楊思祿曾先後任排長、代連長、副營長、營政治教導員、營長、團長。解放戰爭時期，楊思祿任旅長、副司令員、師長。中華人民共和國成立後，楊思祿任航校參謀長、副校長，航空兵師師長，航校校長，副軍長，軍長，蘭空副司令員，福空司令員，空軍顧問。他於1987年3月離休。

1955年，楊思祿被授予空軍大校軍銜，1961年晉升為少將軍銜。

楊思祿逝世後，中國開國少將僅存8人。（微博@軍團網WW2備忘錄）

楊思祿逝世後，目前健在的中國開國將軍僅存8人，他們基本都是在紅軍時期就參加革命，平均年齡已在百歲上下。

此前10月10日，中國開國少將、原瀋陽軍區副政委兼政治部主任、原冶金工業部部長陳紹昆在北京逝世，享年99歲。

目前，健在的8名中國開國少將中，1955年授銜的有4人，1961年授銜的有1人，1964年授銜的尚有3人。

其中，1955年授銜的4名健在將軍分別是：原瀋陽軍區副政委鄒衍、原南京軍區副司令員詹大南、原北京軍區工程兵政委楊永松、原南京軍區工程兵主任黎光。

1961年授銜的健在少將是江西省軍區原政委張力雄。

1964年授銜的健在少將分別是：烏魯木齊軍區原副司令員王扶之、原總參謀部炮兵部部長文擊、軍事醫學科學院原院長塗通今。