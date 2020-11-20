新冠肺炎｜天津新增4宗本地個案　當局封控患者居住地及到訪場所

天津市周五（20日）新增4宗新冠肺炎本地個案，為此前通報的東疆港區瞰海軒小區的4名核酸檢測呈陽性的人員。當局已將該小區劃定為高風險地區。

天津市東疆港區瞰海軒小區4人對核酸檢測呈陽性後被確診。（澎湃新聞）

據悉，上周二（10日），居住於瞰海軒小區的天津市第3宗本地無症狀感染者，對核酸檢測呈陽性之後，這4名感染者都曾進行核酸檢測，結果均為陰性。

周四（19日）晚，上述4人的核酸檢測結果均呈陽性，至周五凌晨，經過天津市市級專家組綜合研判，確定申某為天津市本土第141例新冠肺炎確診病例（普通型），確定楊某某為天津市本土第142例新冠肺炎確診病例（普通型），確定杜某某（楊某某之妻）為天津市本土第143例新冠肺炎確診病例（普通型），確定楊某（楊某某之子）為天津市本土第144例新冠肺炎確診病例（普通型），目前已經轉往定點醫院進一步診治。

患者居住的瞰海軒小區以及早前到訪的泰達醫院、童心小耶魯科技大學幼兒園等相關場所均已封控。感染者的密切接觸者正接受隔離檢查。

天津市當局自周五2時起，將天津東疆港區瞰海軒小區劃定為高風險地區。天津市其他區域風險等級不變。市疾控部門表示正會同濱海新區開展進一步調查處置工作，相關進展情況將第一時間公布。

（綜合報道）