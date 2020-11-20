外長王毅將於24日至27日正式訪問日本及韓國

外交部發言人趙立堅今日（20日）在記者會上表示，應日本外務大臣茂木敏充，韓國外交部長官康京和邀請，國務委員兼外交部長王毅將於11月24日至27日對日本、韓國進行正式訪問。

日本外相茂木敏充同日透露，王毅將於11月24日至25日訪日。訪日期間，王毅將分別與首相菅義偉以及茂木敏充舉行會談。 茂木敏充表示，「兩國之間有很多懸案，通過高層會談逐一解決懸案非常重要。」

據《每日新聞》報道，作為中日之間的緩和措施，兩國旨在就恢復以商務為目的短期、長期逗留達成協議，報道又稱，中日還將討論中國公務船「闖入」沖繩縣和釣魚台周邊的爭議問題。報道還稱，預計在外長會談中，雙方還將討論美國大選結果及如何防止新冠肺炎（COVID-19）疫情。

韓國外交部表示，王毅將於11月25日起對韓國進行為期三天的正式訪問。（VCG）

另據《韓聯社》報道，韓國外交部表示，王毅將於11月25日起對韓國進行為期三天的正式訪問。這是王毅自去年12月以來時隔1年再度訪韓，也是疫情發生以來中韓外長首次舉行面對面會談。據韓國外交部介紹，雙方將就加強聯防聯控、高層交流等雙邊關係發展，以及韓半島和地區局勢等國際問題和彼此關切交換意見。

報道指，預計雙方還將探討中國國家主席習近平訪韓事宜。兩國此前商定在疫情趨穩後盡早促成習近平訪韓，但在韓國疫情再次反彈的情況下相關計劃能否成行備受關注。此外，雙方還可能就管控韓半島局勢，遏制朝鮮發起挑釁等方案進行討論。

（綜合報道）