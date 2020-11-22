李克強：著力穩就業、擴內需　各地要因地制宜拿出針對性舉措

據中國政府網消息，11月20日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開部分地方政府負責人視頻座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。 李克強表示，當前國內外形勢依然復雜嚴峻、存在很大不確定性，政策著力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，要著力穩就業、擴內需。

李克強說，國家宏觀政策及時果斷、有效合理，以適度的政策力度取得超出預期的成效，各地在政策執行中主動加力，1億多市場主體給力、展現出強勁韌性，同時，推動經濟穩定恢復、回到合理區間仍需付出艱苦努力。他表示，要更好發揮中央、地方和各方面積極性，確保完成今年發展主要目標任務，促進經濟持續平穩發展和民生不斷改善。

11月20日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開部分地方政府負責人視頻座談會。（中國政府網）

李克強指，要充分認識當前國內外形勢依然復雜嚴峻、存在很大不確定性，政策著力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上；著力穩就業、擴內需；有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業崗位；打通堵點促進消費恢復正常增長，加強補短板更好滿足多層次消費需求;加強政府資金引導，鼓勵社會投資參與，擴大有效投資;堅持政府過緊日子，根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策，穩定市場預期；各地要因地制宜拿出針對性舉措，幫助市場主體解決困難，增進民生福祉。

李克強強調，要堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。他說，上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，要多出改革的實招破難題，深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境；各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大激活力增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好彙聚眾智眾力，培育發展新動能；要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈；抓住《區域全面經濟伙伴關系協定》達成的契機，用好有關規則和便利化舉措，積極拓展國際合作新空間。

市場主體是市場上從事交易活動的組織和個人，即商品進入市場的監護人、所有者。2018年12月25日，國家市場監督管理總局副局長馬正其曾表示，截至2018年11月底，中國市場主體數量為1.09億戶。