「中國侵佔尼泊爾領土」消息熱傳　《環時》批印媒挑撥離間

中印邊境對峙持續，近期有消息稱，中國在邊境洞朗地區建成首個行政村龐達村，距離不丹僅2公里；此外，早前亦有消息稱，中國侵犯了尼泊爾的領土。 對此，中國官媒《環球時報》斥印媒大肆炒作和挑撥離間，甚至還受到部分反華政治勢力的支持與推動。

據《環球時報》11月25日發表了題為《這些編造「中國侵犯鄰國領土」的假新聞背後，藏着同一個「黑手」》的報導，報導稱「雖然上述事件涉及的是中國與尼泊爾、不丹兩個鄰國的邊境問題，但這些虛假消息的始作俑者都是印度媒體。一段時間以來，印媒對所謂『中尼、中不邊境爭端』的大肆炒作和挑撥離間，已引起各方的不滿與批評。」

同時報道指，伴隨着印媒的報道，往往還會有印度的政客、學者、媒體人發聲或撰文渲染早已老生常談的「中國威脅論」。

《環時》引述學者看法稱，印媒此舉是為了迎合印度國內民族主義情緒，甚至還受到部分反華政治勢力的支持與推動。

中印邊境一線最新現狀（點擊大圖瀏覽）：

+ 5 + 5 + 5

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，印度藉所謂的「邊境爭端」大肆宣揚「中國擴張論」，希望通過這種方式獲得國際社會對其對華政策支持，甚至可以為其挑起中印邊境爭端製造藉口。

而針對「中國在洞朗設行政村」的消息，不丹媒體協會主席丹增拉桑早前表示，可靠消息顯示，不丹境內沒有建造「中國村莊」。

對於「中國侵佔尼泊爾領土」的消息，中國駐尼泊爾大使侯豔琪11月11日在接受採訪時強調，中方一向尊重尼主權和領土完整。兩國早在20世紀60年代就通過友好協商解決了邊界問題，「不存在任何爭議」。

她指出，個別媒體和組織多次炒作所謂「中國侵佔尼領土」的議題，每次都是「無任何依據」，並稱，「這也提醒我們，總有一股勢力企圖破壞中尼友好、挑撥中尼關係，值得警惕。」