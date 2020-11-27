楊潔篪出席中國東盟博覽會開幕式　指疫情無法阻隔經貿合作

今日（27日），第十七屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會27日上午在廣西南寧開幕。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪出席開幕式、巡視博覽會展館並集體會見東盟國家和巴基斯坦駐華使節。 此外，外交部發言人趙立堅在當天下午召開的例行記者會上亦表示，中國和東盟未來的合作空間，必將更加廣闊。

楊潔篪出席中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式。（中新社）

開幕式上，楊潔篪指在疫情特殊背景下，今年依然有1600多間中外企業線下參展本屆中國東盟博覽會、中國東盟商務與投資峰會，許多外國客商以線上方式積極參加「雲上博覽會」。這再次有力證明，疫情無法阻隔中國同周邊國家的經貿合作，中國－東盟博覽會前景廣闊，潛力巨大。

楊潔篪稱，今年以來，面對複雜形勢，中國同東盟各國、巴基斯坦等地區國家堅持守望相助，合力贏取疫情防控階段性成果；堅持互利合作，共同促進地區經濟恢復發展；堅持多邊主義，攜手維護地區和平穩定。中國將同周邊國家繼續高質量共建「一帶一路」，建設「陸海新通道」，實現融合發展。中國實施高水平對外開放、擴大同各國合作共贏的決心堅定不移。

外交部：中國同東盟合作空間必將更為廣闊。（外交部網站）

此外，外交部發言人趙立堅表示，過去十年是中國東盟經貿關係的「黃金十年」，相互尊重、互利共贏是中國與東盟關係發展的鮮明印記。放眼未來，中國同東盟合作空間必將更為廣闊。中國希望與會各方通過今次的盛會，創造更多商機，收穫更多成果，攜手共創更加美好的未來。

（綜合報道）